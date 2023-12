{"article":{"id":"2218464","title":"Vượt qua bệnh rối loạn lo âu, Khổng Tú Quỳnh tuổi 32 lột xác ở 'Chị đẹp'","description":"Tham gia ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’, Khổng Tú Quỳnh khoe vóc dáng mảnh mai trong vũ đạo bốc lửa. Tại đây, nữ ca sĩ lần đầu tiết lộ chuyện từng mắc rối loạn lo âu.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh001-654.jpg?width=768&s=59hTQxv_lR_cAxFW5YVE8g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh001-654.jpg?width=1024&s=8A_eN3ixj1B0f1brAq7eig\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh001-654.jpg?width=0&s=vCuASIJ451f1BWlImIEWiA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh001-654.jpg?width=768&s=59hTQxv_lR_cAxFW5YVE8g\" alt=\"khongtuquynh001.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh001-654.jpg?width=260&s=Cb_DQqOzRO58fcKo1Bdmvg\"></picture>

<figcaption><em>Sau thời gian dài không tham gia các hoạt động của showbiz, Khổng Tú Quỳnh gây bất ngờ khi xuất hiện ở '<a href=\"https://vietnamnet.vn/chi-dep-dap-gio-re-song-tag4252037559367002798.html\" title=\"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng\" target=\"_blank\">Chị đẹp đạp gió rẽ sóng</a>' 2023. Đây cũng là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên cô góp mặt.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh002-655.jpg?width=768&s=0E07ejQeO4IKRTM_15gvxg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh002-655.jpg?width=1024&s=6b6DY6pao8Fpsjiw1ICaGw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh002-655.jpg?width=0&s=B_ovsFTT_Szuf6pvCISmrQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh002-655.jpg?width=768&s=0E07ejQeO4IKRTM_15gvxg\" alt=\"khongtuquynh002.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh002-655.jpg?width=260&s=0AAKPumIR5sLuq56HPfjuQ\"></picture>

<figcaption><em>Chia sẻ lý do, nữ ca sĩ cho hay: “Tham gia vào đội hình 30 chị em cùng nhau tranh tài, tôi muốn đứng trên sân khấu để mang tiếng hát, năng lượng và cảm xúc tích cực đến những ai đã yêu mến, chờ đợi tôi nhiều năm qua”.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UUQ5.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh005-656.jpg?width=768&s=jFZ1GX1tvNO2nQQFGVC76g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh005-656.jpg?width=1024&s=XKXO0FBuczDeK5zGcBKs_Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh005-656.jpg?width=0&s=mRiG5mKO0wMgEDbXC6fV6g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh005-656.jpg?width=768&s=jFZ1GX1tvNO2nQQFGVC76g\" alt=\"khongtuquynh005.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh005-656.jpg?width=260&s=49ao86iPKSW_7XExIgatvA\"></picture>

<figcaption><em>Trong phần trình diễn cá nhân, <a href=\"https://vietnamnet.vn/khong-tu-quynh-tag16633708908877408847.html\" title=\"Khổng Tú Quỳnh\" target=\"_blank\">Khổng Tú Quỳnh</a> khiến người hâm mộ thích thú khi tái hiện và làm mới hit 'Lạnh'. Khác với giai điệu chậm rãi ban đầu, ca khúc đình đám một thời mang tiết tấu mạnh mẽ, có nhiều đoạn chuyển beat mượt mà, nhấn nhá ấn tượng. Trên sân khấu, 'cô bé Dâu Tây' hóa thành cô gái gợi cảm với vũ đạo quyến rũ, nhan sắc ngọt ngào.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7723-657.jpg?width=768&s=vP4genQ7aIv3VIhFFP22dg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7723-657.jpg?width=1024&s=seD3rFajV6cHQgMi7z48Tg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7723-657.jpg?width=0&s=3u2MiaOWrqSk6_8YnwcNew\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7723-657.jpg?width=768&s=vP4genQ7aIv3VIhFFP22dg\" alt=\"img 7723.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7723-657.jpg?width=260&s=i3EC_fsUY6vQHKEPWXn8Sw\"></picture>

<figcaption><em>Đặc biệt, màn kết hợp với Wokeup nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Màn hình LED cũng được nữ ca sĩ đầu tư khi có chủ ý lựa chọn 2 màu: đỏ và xanh. Sắc đỏ rực rỡ đại diện cho hành trình âm nhạc sắp tới, hứa hẹn nhiều bứt phá khi cô quyết định bước ra vùng an toàn.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7730-658.jpg?width=768&s=bg81duTZqBp1tMyFRpVF6A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7730-658.jpg?width=1024&s=JLaS_dubtTNPpwfbt1IghA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7730-658.jpg?width=0&s=ANfFEwa695lGTpXQEgxdaw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7730-658.jpg?width=768&s=bg81duTZqBp1tMyFRpVF6A\" alt=\"img 7730.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7730-658.jpg?width=260&s=TvCf1bcq1jlHVCo1qtaJ2g\"></picture>

<figcaption><em>Trước đây, nhiều khán giả nhận xét Khổng Tú Quỳnh “hiền” khi trung thành với hình tượng 'cô bé Dâu Tây' suốt nhiều năm. Song chủ nhân hit 'Nhớ lắm' cho hay, cô không xem điều đó là trở ngại vì luôn trân trọng biệt danh mà khán giả dành cho mình.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7727-659.jpg?width=768&s=LC-sSQFAEYxI8-YmaYt9xw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7727-659.jpg?width=1024&s=FA0OuOwztsAoUu19Z9_IJw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7727-659.jpg?width=0&s=Z4FEvv2JCEiRgFtyK1pTKw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7727-659.jpg?width=768&s=LC-sSQFAEYxI8-YmaYt9xw\" alt=\"img 7727.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7727-659.jpg?width=260&s=zMrWtcQBebCLj3pPvodixQ\"></picture>

<figcaption><em>Sau phần trình diễn, nhiều khán giả thích thú và ngưỡng mộ vì ở tuổi 32, Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, thon gọn, làn da trắng sứ. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7724-660.jpg?width=768&s=YmL6cjpIXLKOQvVcaeGpmg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7724-660.jpg?width=1024&s=QCiYkB0BqYYLoDnqcPX_UQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7724-660.jpg?width=0&s=eUSV-gKouO6kHywaubJv1Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7724-660.jpg?width=768&s=YmL6cjpIXLKOQvVcaeGpmg\" alt=\"img 7724.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7724-660.jpg?width=260&s=igK7mqmZCKxhqaBE83rqNw\"></picture>

<figcaption><em>Trong tập 4 của 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', giọng ca 'Yêu không đường lui' cũng bật khóc chia sẻ từng mắc bệnh tâm lý: “Tôi từng bị rối loạn lo âu. Tôi sợ bị đưa vào nhà thương điên, sợ tên mình xuất hiện trên báo. Tôi tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong lại không ổn”.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7728-661.jpg?width=768&s=L6C7tHQVO7xEANp4-qmV3Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7728-661.jpg?width=1024&s=Vlx7SekjnxfplbIsRkIpow\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7728-661.jpg?width=0&s=Wjw5EokTVSvfzwh3jV2Fdw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7728-661.jpg?width=768&s=L6C7tHQVO7xEANp4-qmV3Q\" alt=\"img 7728.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7728-661.jpg?width=260&s=KJeE0Ygw63wOsKv2H-gQwQ\"></picture>

<figcaption><em>Nữ ca sĩ nhắn gửi đến những ai mắc chứng rối loạn lo âu rằng hãy tin vào bản thân để chiến thắng những nỗi sợ đó, bởi cô đã vượt qua, bước ra vùng an toàn của bản thân và quyết định tham gia chương trình.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7725-662.jpg?width=768&s=t6TxkWSr8VGeKocntI8Cow\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7725-662.jpg?width=1024&s=ejlGqmtfA5h6zoDzovY0Rg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7725-662.jpg?width=0&s=FpYl2kaB6-FHC6Qddu4eww\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7725-662.jpg?width=768&s=t6TxkWSr8VGeKocntI8Cow\" alt=\"img 7725.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7725-662.jpg?width=260&s=y4f6VAok9yEV3aeRr0Shpw\"></picture>

<figcaption><em>Khổng Tú Quỳnh nổi lên từ năm 2007 với ca khúc 'Tiệm bánh Dâu Tây', biệt danh “cô bé Dâu Tây” cũng ra đời từ đó, gắn bó với cô suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh010-663.jpg?width=768&s=qrDXdzhftxN_x-kkmAzsIg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh010-663.jpg?width=1024&s=-glqE7nHvdmJqT62u6At6w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh010-663.jpg?width=0&s=7KTn-dUFf4EwqFIvV8X9rw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh010-663.jpg?width=768&s=qrDXdzhftxN_x-kkmAzsIg\" alt=\"khongtuquynh010.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh010-663.jpg?width=260&s=kIuX1Q2gmle3KdIchKCGaA\"></picture>

<figcaption><em>Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục cho ra nhiều bài hát, phát hành nhiều album và được đông đảo khán giả ủng hộ. 'Lạnh', 'Nhớ lắm', 'Mãi mãi là một lời nói dối'... là những bản hit giúp cô có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7726-664.jpg?width=768&s=pME-6-dSFHUSc6bIAGBO_A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7726-664.jpg?width=1024&s=mDZU1OxH2lkWFBu_ltSoeg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7726-664.jpg?width=0&s=AaQfOCXOoKlwsqm90_w3kg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7726-664.jpg?width=768&s=pME-6-dSFHUSc6bIAGBO_A\" alt=\"img 7726.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/img-7726-664.jpg?width=260&s=LFiiGFiG9tEZglZGEpCNyA\"></picture>

<figcaption><em>Không những được biết đến với vai trò ca sĩ, cô còn thử sức và gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực diễn xuất. Khổng Tú Quỳnh tham gia nhiều phim như: 'Thiên sứ 99', 'Tháng năm rực rỡ', 'Bán chồng'... và đều thu hút sự chú ý của khán giả yêu phim Việt.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh012-665.jpg?width=768&s=UX-fDfNXPBs7Tnd-2K-azQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh012-665.jpg?width=1024&s=zwRmrT7Z59EcAe1QtE3hhg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh012-665.jpg?width=0&s=tHoUHZutjt0zpbgOYEhnzw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh012-665.jpg?width=768&s=UX-fDfNXPBs7Tnd-2K-azQ\" alt=\"khongtuquynh012.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh012-665.jpg?width=260&s=O8JffC6OgN1-bJMHIZz5yw\"></picture>

<figcaption><em>Hình ảnh bé Dâu đáng yêu, nhí nhảnh cũng đến gần hơn với khán giả thông qua các chương trình: 'Một trăm triệu một phút', 'Thiên đường ẩm thực', 'Giọng ải giọng ai', 'Ca sĩ bí ẩn'...</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh013-666.jpg?width=768&s=gKjy2jLPjs73At_wctKxBg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh013-666.jpg?width=1024&s=tT48oqKlgjM1gSXeEIBoFQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh013-666.jpg?width=0&s=F-ptII7qjTqzUToC91VoYA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh013-666.jpg?width=768&s=gKjy2jLPjs73At_wctKxBg\" alt=\"khongtuquynh013.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh013-666.jpg?width=260&s=TelB191069Y3BXFnj67xrA\"></picture>

<figcaption><em>Khổng Tú Quỳnh từng có khoảng thời gian 8 năm mặn nồng bên ca sĩ Ngô Kiến Huy. Hai người đóng phim chung, thực hiện nhiều MV, bài hát. Năm 2019, cả hai đột ngột đường ai nấy đi khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh014-667.jpg?width=768&s=FgRkGB4iE3451LT-Df9I8g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh014-667.jpg?width=1024&s=upiEye5l-WPKD7ZaOmvmiw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh014-667.jpg?width=0&s=7D3Va4qDy1Qkf7Xb-isI9Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh014-667.jpg?width=768&s=FgRkGB4iE3451LT-Df9I8g\" alt=\"khongtuquynh014.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khongtuquynh014-667.jpg?width=260&s=b6f3ECAGUUIHfqCCknLwCg\"></picture>

<figcaption><em>Ngày 22/11 vừa qua, Khổng Tú Quỳnh chính thức bước sang tuổi 32. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ và nhận được nhiều lời chúc từ các chị đẹp khác.</em></figcaption>

</figure>

<p><strong>Khánh Đoan</strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1700753668784\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2192025\"><a href=\"/luu-huong-giang-khong-tu-quynh-tham-gia-chi-dep-dap-gio-re-song-ban-viet-2192025.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/20/luu-huong-giang-khong-tu-quynh-tham-gia-chi-dep-dap-gio-ban-viet-776.jpg?width=0&s=26IpVQO3zmE6Tm951YwHAA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/20/luu-huong-giang-khong-tu-quynh-tham-gia-chi-dep-dap-gio-ban-viet-776.jpg?width=260&s=dqELWls7muMT_fW2A4506Q\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/luu-huong-giang-khong-tu-quynh-tham-gia-chi-dep-dap-gio-re-song-ban-viet-2192025.html\">Lưu Hương Giang, Khổng Tú Quỳnh tham gia 'Chị đẹp đạp gió' bản Việt</a><span class=\"summary__content-desc\">'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' bản Việt hé lộ 5 cái tên tiếp theo trong số 30 nữ nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong chương trình.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":65536,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/vuot-qua-benh-roi-loan-lo-au-khong-tu-quynh-tuoi-32-lot-xac-o-chi-dep-dap-gio-2218464.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khong-tu-quynh-manh-mai-tuoi-u35-tung-mac-chung-roi-loan-lo-au-633.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khong-tu-quynh-manh-mai-tuoi-u35-tung-mac-chung-roi-loan-lo-au-634.jpg","updatedDate":"2023-11-30T18:18:53","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"02/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221912","title":"Phim giờ vàng của Thu Quỳnh đối đầu với Thanh Hương ở VTV Awards 2023","description":"Không chỉ có tên ở đề cử 'Diễn viên nữ ấn tượng', hai bộ phim có sự góp mặt của Thu Quỳnh và Thanh Hương cùng tranh giải Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phim-cua-thu-quynh-doi-dau-voi-thanh-huong-o-giai-vtv-2221912.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/phim-gio-vang-cua-thu-quynh-doi-dau-voi-thanh-huong-o-vtv-awards-2023-278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:42:09","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221620","title":"Khả Ngân được gọi tên, Thanh Sơn trượt đề cử VTV Awards 2023","description":"12 đề cử ở hạng mục Diễn viên nam và Diễn viên nữ ấn tượng vừa được VTV công bố. Tuy nhiên danh sách chỉ có tên Khả Ngân trong khi Thanh Sơn vắng mặt.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kha-ngan-duoc-goi-ten-thanh-son-truot-de-cu-vtv-awards-2023-2221620.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kha-ngan-duoc-goi-ten-thanh-son-truot-de-cu-vtv-awards-2023-743.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:49:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221379","title":"Mono, Mai Tài Phến tham gia 'Sao nhập ngũ 2024’","description":"Tám nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên tham dự ‘Sao nhập ngũ 2024’ có những cái tên quen thuộc như Mono, Soobin Hoàng Sơn, Huỳnh Lập, Xemesis...","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mono-soobin-hoang-son-huynh-lap-tham-gia-sao-nhap-ngu-2024-2221379.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mono-mai-tai-phen-tham-gia-sao-nhap-ngu-2024-1672.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T22:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221312","title":"Nhan sắc 'vạn người mê' của nữ MC là con gái cựu tuyển thủ quốc gia","description":"Có nhan sắc xinh đẹp cộng thêm gia thế \"khủng\", nữ MC thời sự này đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-sac-van-nguoi-me-cua-nu-mc-la-con-gai-cuu-tuyen-thu-quoc-gia-2221312.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nhan-sac-van-nguoi-me-cua-nu-mc-la-con-gai-cuu-tuyen-thu-quoc-gia-1324.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218503","title":"Phản ứng của chồng và các con khi diva Mỹ Linh thi 'Chị đẹp đạp gió'","description":"Ca sĩ Mỹ Linh tiết lộ phản ứng của ông xã và các con khi cô tham gia chương trình 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023'.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phan-ung-cua-chong-va-cac-con-khi-diva-my-linh-thi-chi-dep-dap-gio-re-song-2218503.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/phan-ung-cua-chong-va-cac-con-khi-diva-my-linh-thi-chi-dep-dap-gio-1017.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:45:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220481","title":"Lệ Quyên nhảy bật 2 móng chân, Hồng Nhung rách cơ vai vẫn đu dây","description":"Các 'chị đẹp' Hồng Nhung, Lệ Quyên, Mỹ Linh... vượt qua nhiều trở ngại và sự cố để tỏa sáng trên sân khấu công diễn 1 của 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023'.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/le-quyen-nhay-bat-2-mong-chan-khi-tap-luyen-tai-chi-dep-dap-gio-re-song-2220481.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/le-quyen-nhay-bat-2-mong-chan-hong-nhung-rach-co-vai-van-du-day-270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:42:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220163","title":"Thí sinh từng định bỏ thi giành Quán quân MC nhí toàn quốc","description":"Hoàng Trung Hải - thí sinh từng định bỏ thi ở vòng Bán kết MC nhí toàn quốc 2023 vì sốt cao đã xuất sắc giành danh hiệu Quán quân.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-sinh-tung-dinh-bo-thi-gianh-quan-quan-mc-nhi-toan-quoc-2220163.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/thi-sinh-tung-dinh-bo-thi-gianh-quan-quan-mc-nhi-toan-quoc-782.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219465","title":"Nữ BTV xinh đẹp diện đồ đôi vi vu trời Tây cùng con gái","description":"BTV Mùi Khánh Ly VTV cùng con gái Mina Phạm 10 tuổi vừa có chuyến du lịch nhiều trải nghiệm tại Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-btv-nha-dai-xinh-dep-dien-do-doi-vi-vu-troi-tay-cung-con-gai-2219465.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/nu-btv-nha-dai-xinh-dep-dien-do-doi-vi-vu-troi-tay-cung-con-gai-335.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T09:11:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219527","title":"MC Lại Văn Sâm hồi trẻ là hotboy, được cô gái duy nhất trong lớp thích","description":"Tập mới của 'Có hẹn cùng thanh xuân' tiết lộ hình ảnh MC Lại Văn Sâm thời thanh xuân để tóc dài, mặc quần loe vô cùng lạ lẫm.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mc-lai-van-sam-hoi-tre-la-hotboy-duoc-co-gai-duy-nhat-trong-lop-thich-2219527.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/mc-lai-van-sam-hoi-tre-la-hotboy-duoc-co-gai-duy-nhat-trong-lop-thich-359.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T06:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219517","title":"Nhà báo Trần Hồng Hà: ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’ mang những năng lượng tích cực","description":"'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' là chương trình thực tế đã và đang nhận được nhiều sự mong đợi của khán giả. Là một thành viên ban cố vấn, nhà báo Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Văn nghệ, Đài THVN có những chia sẻ về hậu trường thú vị của chương trình.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-bao-tran-hong-ha-chi-dep-dap-gio-re-song-mang-nhung-nang-luong-tich-cuc-2219517.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/nha-bao-tran-hong-ha-chi-dep-dap-gio-re-song-mang-nhung-nang-luong-tich-cuc-1147.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T23:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218474","title":"Quỳnh Nga chấn thương, bầm dập thi 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'","description":"Diễn viên Quỳnh Nga đang tích cực luyện thanh nhạc, vũ đạo và trải nghiệm cuộc sống nhà chung với các nữ nghệ sĩ khác tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' bản Việt.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quynh-nga-chan-thuong-bam-dap-thi-chi-dep-dap-gio-re-song-2218474.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/quynh-nga-chan-thuong-bam-dap-thi-chi-dep-dap-gio-re-song-1508.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T19:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219316","title":"Quốc Trường lại 'mất tích', Lâm Bảo Châu tẻ nhạt khi dẫn 'Chị đẹp đạp gió'","description":"Tối 25/11, sau tập 5 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, sự mất tích bí ẩn của Quốc Trường khiến nhiều khán giả chú ý.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-truong-lai-mat-tich-lam-bao-chau-te-nhat-khi-dan-chi-dep-dap-gio-re-song-2219316.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/quoc-truong-lai-mat-tich-lam-bao-chau-te-nhat-khi-dan-chi-dep-dap-gio-345.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T10:44:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219315","title":"Hồng Nhung đu dây mạo hiểm, Bảo Anh khóc rời 'Chị đẹp đạp gió'","description":"Trong tập 5 của ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023', Hồng Nhung có màn đu dây mạo hiểm, Bảo Anh khóc nức nở khi chính thức chia tay chương trình.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hong-nhung-du-day-mao-hiem-bao-anh-khoc-roi-chi-dep-dap-gio-re-song-2023-2219315.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/hong-nhung-du-day-mao-hiem-bao-anh-khoc-roi-chi-dep-dap-gio-216.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T08:26:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219126","title":"MC Thanh Trúc: Tôi đang có tình cảm với người đàn ông hiền lành, tử tế","description":"MC Thanh Trúc cho biết người mình đang có tình cảm là người đàn ông hiền lành, tử tế mà cô rất trân trọng.","displayType":19,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mc-thanh-truc-toi-dang-co-tinh-cam-voi-nguoi-dan-ong-hien-lanh-tu-te-2219126.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/mc-thanh-truc-toi-dang-co-tinh-cam-voi-nguoi-dan-ong-hien-lanh-tu-te-539.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T14:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219017","title":"Quán quân The New Mentor: Từ chối đại gia, một lòng chăm sóc bạn trai bị ung thư","description":"Bản thân Quang Sơn nhiều lần muốn chia tay để không trở thành gánh nặng cho Lê Thu Trang nhưng cô không đồng ý.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quan-quan-the-new-mentor-tu-choi-dai-gia-mot-long-cham-soc-ban-trai-bi-ung-thu-2219017.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/untitled-2-133.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T08:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216202","title":"Huyền Baby ‘lão hóa ngược’ tuổi 34, hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân","description":"Huyền Baby chính thức quay lại hoạt động nghệ thuật sau khoảng thời gian vắng bóng. Bà mẹ hai con thường xuyên khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 34.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huyen-baby-lao-hoa-nguoc-tuoi-34-tro-lai-showbiz-voi-chi-dep-dap-gio-re-song-2216202.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/huyen-baby-lao-hoa-nguoc-tuoi-34-hon-nhan-vien-man-ben-chong-doanh-nhan-881.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T05:45:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218790","title":"3 lý do giúp ‘Việt Nam vui khỏe’ chinh phục khán giả lớn tuổi","description":"Sau hơn nửa năm phát sóng, “Việt Nam vui khỏe” được xem là cuốn cẩm nang sức khỏe bổ ích của nhiều người cao tuổi, người trung niên tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-ly-do-giup-viet-nam-vui-khoe-chinh-phuc-khan-gia-lon-tuoi-2218790.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/3-ly-do-giup-viet-nam-vui-khoe-chinh-phuc-khan-gia-lon-tuoi-884.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218380","title":"Lướt trên VTVGo: Điểm lại những quyết định ‘táo bạo’ trên sóng VTV","description":"Rất nhiều những quyết định bất ngờ, thậm chí gây tranh cãi đã được ekip “Lướt trên VTVGo” tổng hợp lại từ các chương trình đã phát sóng vừa qua.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/luot-tren-vtvgo-diem-lai-nhung-quyet-dinh-tao-bao-tren-song-vtv-2218380.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/luot-tren-vtvgo-diem-lai-nhung-quyet-dinh-tao-bao-tren-song-vtv-1056.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215944","title":"Vân Hugo hé lộ ngày cưới và hậu trường 'nằm la liệt' ở 'Chị đẹp đạp gió'","description":"MC Vân Hugo và doanh nhân Đặng Hùng Cường chụp ảnh cưới ngọt ngào tại Australia. Cặp đôi đang chuẩn bị cho ngày trọng đại diễn ra vào tháng 1/2024.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/van-hugo-he-lo-ngay-cuoi-bam-dap-chan-thuong-vi-chi-dep-dap-gio-re-song-2023-2215944.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/van-hugo-he-lo-ngay-cuoi-va-hau-truong-nam-la-liet-o-chi-dep-dap-gio-1075.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T06:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217911","title":"Thu Phương than 'lực bất tòng tâm', Mỹ Linh trêu ghẹo đàn em","description":"Sau tập 4 của chương trình 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023', khán giả thích thú với những câu chuyện hậu trường chưa từng được tiết lộ.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-phuong-than-luc-bat-tong-tam-my-linh-treu-gheo-dan-em-tai-chi-dep-dap-gio-2217911.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/thu-phuong-than-luc-bat-tong-tam-my-linh-treu-gheo-dan-em-1132.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T18:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217572","title":"BTV Ánh Võ và hành trình lắp chân giả cho bệnh nhi ung thư xương","description":"BTV Ánh Võ luôn hỗ trợ, kêu gọi bạn bè cùng làm thiện nguyện để đồng hành cùng các bé ở Bệnh viện Nhi đồng I và các bệnh nhi ung thư xương cần lắp chân giả.","displayType":1,"category":{"name":"Văn hóa","detailUrl":"/van-hoa","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"description":"","medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/btv-anh-vo-va-hanh-trinh-lap-chan-gia-cho-benh-nhi-ung-thu-xuong-2217572.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/btv-anh-vo-va-hanh-trinh-lap-chan-gia-cho-benh-nhi-ung-thu-xuong-533.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T11:18:19","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217178","title":"Phát hiện khối u ở ngực, Á hậu Hồng Đăng đối diện ngày 'tăm tối' ra sao?","description":"Khi biết mình có khối u ở ngực, Á hậu Hồng Đăng thay đổi hoàn toàn thế giới quan, từ người coi trọng danh vọng cô trở thành người truyền cảm hứng về chăm sóc sức khoẻ bản thân.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/a-hau-hong-dang-trai-long-ve-thoi-gian-doi-dien-voi-bien-co-khoi-u-o-nguc-2217178.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/phat-hien-khoi-u-o-nguc-a-hau-hong-dang-doi-dien-ngay-tam-toi-ra-sao-1724.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T22:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216790","title":"Nữ MC quen thuộc trên sóng VTV xúc động nhớ kỷ niệm với học trò khiếm thị","description":"MC của chương trình 'Câu chuyện giáo dục', là giáo viên thỉnh giảng tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trịnh Vân Anh có nhiều kỷ niệm ấn tượng với học trò.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mc-trinh-van-anh-xuc-dong-nho-ky-niem-voi-hoc-tro-khiem-thi-2216790.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/nu-mc-quen-thuoc-tren-song-vtv-xuc-dong-nho-ky-niem-voi-hoc-tro-khiem-thi-577.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T11:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216766","title":"Kim Tử Long bất ngờ xuất hiện, MC Lại Văn Sâm gây cười khi đội tóc giả, gắn râu","description":"MC Lại Văn Sâm tiết lộ nguyên tắc bất di bất dịch là không bao giờ muốn trang điểm hay thay đổi gì trên gương mặt khi dẫn chương trình.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mc-lai-van-sam-lan-dau-tiet-lo-nguyen-tac-dac-biet-khi-dan-chuong-trinh-2216766.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/kim-tu-long-bat-ngo-xuat-hien-mc-lai-van-sam-gay-cuoi-khi-doi-toc-gia-gan-rau-317.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T09:55:23","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216524","title":"Mỹ Linh bị chê ‘xập xệ’, Lưu Hương Giang ám ảnh với ký ức buồn","description":"Tối 18/11, tập 4 của ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’, Mỹ Linh, Lưu Hương Giang... đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả khi chia sẻ về những góc khuất phía sau ánh hào quang.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-linh-bi-che-xap-xe-sau-sinh-luu-huong-giang-am-anh-bi-bao-luc-hoc-duong-2216524.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/my-linh-bi-che-xap-xe-luu-huong-giang-am-anh-voi-ky-uc-buon-241.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T09:37:45","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa