Chương trình "Những đứa con nhà tỷ phú đón Giáng sinh" tiết lộ một số món quà đặc biệt mà các cậu ấm, cô chiêu ở Anh nhận được dịp Giáng sinh và năm mới. Đó là nhẫn kim cương, sách mạ vàng, thú cưng quý hiếm... trị giá hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn USD.

Hegira, sống ở London, mua rất nhiều quà đắt tiền cho cô con gái Halai 3 tuổi. Trong đó có chiếc nhẫn vàng 18 carat, gắn viên ngọc trai màu hồng hiếm có, xung quanh đính thêm 5 viên kim cương nhỏ có giá khoảng 50.795 USD (hơn 1,2 tỷ đồng).

Carolyn Radford, nữ CEO của câu lạc bộ bóng đá ở Anh, đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho 3 cậu con trai của mình. Cô chi khoảng 76.000 USD (hơn 1,8 tỷ đồng) thuê công ty trang hoàng cho căn biệt thự 10 phòng ngủ của gia đình.

Thậm chí, nữ doanh nhân Carolyn Radford còn thuê trực thăng chở ông già Noel đến tặng quà để tạo bất ngờ cho các con. Ba cậu bé kinh ngạc nhìn ông già Noel đáp xuống bãi cỏ phía trước nhà.

Nicole Pollard Bayme, người sáng lập công ty Laluxe chuyên cung cấp những dịch vụ xa xỉ, cho biết ngoài Chanel và Rolex, Hermès cũng là thương hiệu được khách hàng yêu cầu nhiều nhất.

Chiếc túi Himalayan Birkin độc quyền của Hermès được giới siêu giàu ưa chuộng. Giá của chiếc túi này khoảng 750.000 USD (hơn 18 tỷ đồng).

Ông Winston Chesterfield, người sáng lập công ty Barton chuyên tư vấn cho người giàu, cho biết nhiều gia đình giàu có đã chuyển đổi từ món quà vật chất sang trải nghiệm đắt đỏ. Một tỷ phú đã thuê hòn đảo tư nhân ở Caribe trong 2 tuần để dành tặng cho gia đình. Họ nghỉ ngơi, tập yoga, đạp xe và chăm sóc sức khoẻ.

Tỷ phú Ken Griffin, người sáng lập công ty Citadel Securities, đã hào phóng chi trả mọi chi phí cho 1.200 nhân viên đến công viên giải trí Disneyland. Các nhân viên được tận hưởng chuyến đi chơi cùng thành viên gia đình.

Trong khi đó, một số tỷ phú quay về với những điều giản dị hơn. Những món quà Giáng sinh yêu thích tỷ phú Warren Buffett tặng cho người thân gồm váy, sôcôla và phong bì tiền mặt.

Mary Maryettett, con dâu của tỷ phú cho biết trước đây ông luôn tặng mỗi người một tập 10.000 USD tiền mặt. Nhưng tỷ phú đã thay đổi quà tặng sau khi nhận thấy con cái mình nhanh chóng tiêu sạch số tiền.

"Có một lần Giáng sinh, chúng tôi nhận được phong bì của bố. Thay vì tiền mặt, bố đã tặng chúng tôi cổ phiếu trị giá 10.000 USD của công ty mà bố mới mua. Bố nói chúng tôi có thể bán lấy tiền hoặc giữ cổ phiếu", Mary cho biết.

Tỷ phú Bill Gate gợi ý sách đáng đọc trong dịp nghỉ lễ

Wells Fargo, một trong số những người con của tỷ phú nói: "Mỗi năm khi bố tặng chúng tôi cổ phiếu, tôi sẽ chỉ mua thêm vì tôi biết rằng nó sẽ tăng giá".

Tỷ phú cũng rất thích gửi thiệp Giáng sinh cho mọi người. Năm 2016, thiệp Giáng sinh có sự góp mặt của Buffett và đối tác của ông Charlie Munger đeo cà vạt đen như hình tượng của 2 nhân vật trong phim Butch Cassidy và The Sudance Kid.

Tấm thiệp Giáng sinh năm 2020 của tỷ phú có hình ông đang ôm bức tượng bằng kim loại của Munger, người không thể tham gia cùng ông tại cuộc họp thường niên của Berkshire do đại dịch.

Cùng với thiệp mừng, ông gửi thêm những hộp kẹo See. Ông gửi cho hàng chục người thân và bạn bè những hộp kẹo mỗi khi đến dịp lễ Giáng sinh.

Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates gợi ý những cuốn sách để đọc trong kỳ nghỉ. Cuốn sách The Song of the Cell của tác giả Siddhartha Mukherjee, người đoạt giải Pulitzer và cũng là bác sĩ ung bướu tại trường Đại học Columbia. Cuốn sách Not the End of the World của tác giả Hannah Ritchie và cuốn Invention and Innovation của tác giả Vaclav Smil.

Ngoài 3 cuốn sách trên, tỷ phú cũng gợi ý thêm các bài giảng kinh tế trực tuyến của nhà kinh tế học tốt nghiệp Đại học Standford Timothy Taylor, bao gồm 90 video với thời lượng 30 phút cho mỗi bài.