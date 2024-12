WESET English Center (WESET) ký kết lần đầu cùng Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 22/07/2023 và tái ký kết hợp tác vào ngày 8/6/2024. Hợp tác này được xây dựng với nỗ lực tạo ra môi trường học tiếng Anh toàn diện dành cho các bạn trẻ.

Dựa trên tinh thần hợp tác, nhiều hoạt động đã được lên kế hoạch thực hiện để phát triển kỹ năng tiếng Anh cho học sinh, sinh viên như thi thử tiếng Anh cho con/em cán bộ tối thiểu hai lần/năm qua nền tảng trực tuyến; tổ chức các chương trình chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn du học vào tháng 7 và tháng 3 hằng năm; trao tặng học bổng tiếng Anh toàn phần/bán phần cho các bạn học sinh, sinh viên trên toàn quốc trong các hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Trong buổi lễ ký kết ngày 8/6/2024, đại diện WESET cũng đã tổng kết và chia sẻ những thành tựu nổi bật đạt được từ các hoạt động phát triển tiếng Anh hợp tác cùng Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm đặc biệt nhấn mạnh thành công của lớp học trực tuyến được tổ chức trong dịp hè.

“Trong lớp, con hăng say, tích cực phát biểu. Gia đình rất cảm ơn trung tâm đã phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khóa học ý nghĩa, bổ ích và hiệu quả. Cô giáo nhẹ nhàng, nhiệt tình và tận tâm. Gia đình rất mong có thêm những lớp học như thế này…”, cô Kim Liên - phụ huynh của học viên tham gia lớp online tại WESET chia sẻ.

WESET English Center kí kết hợp tác cùng Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguồn: WESET English Center

Trong suốt 8 năm thành lập, WESET tự hào trở thành đối tác uy tín của Thành Đoàn TP.HCM, Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên SAC.

Mối quan hệ hợp tác giữa WESET và các đối tác góp phần tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ cải thiện tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên thành phố. Tiêu biểu có thể kể đến như Lễ hội Thanh niên - Youth Fest 2024, Hội thi Tiếng Anh dành cho thanh niên Thành phố lần thứ I... (do WESET hợp tác cùng Thành Đoàn TP.HCM); English Camp các năm 2020, 2023, 2024... (do WESET hợp tác cùng Hội sinh viên Việt Nam); tạo sân chơi “Vui học tiếng Anh” trên địa bàn TP.HCM... (do WESET hợp tác cùng Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên SAC).

WESET đồng thời là đối tác của các trường đại học như trường Đại học Sư phạm TP.HCM, trường Đại học Luật TP.HCM, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và nhiều trường đại học khác.

Những hoạt động mà WESET hướng đến không chỉ xoay quanh các buổi chia sẻ kiến thức về tiếng Anh mà còn nhiều hoạt động thú vị khác nhằm tạo sân chơi bổ ích, nâng cao kỹ năng dành cho học sinh, sinh viên. Một số hoạt động tiêu biểu như hội thảo kỹ năng, câu lạc bộ nói tiếng Anh, thi thử IELTS/TOEIC miễn phí và các chương trình giao lưu học tập sáng tạo khác.

Theo đại diện WESET, hợp tác ký kết là lời khẳng định của trung tâm về chất lượng giảng dạy cũng như cam kết tạo ra những giá trị tích cực đối với cộng đồng học tiếng Anh. Trung tâm hy vọng những nỗ lực này sẽ tạo tác động mạnh mẽ góp phần nâng cao nhận thức về tiếng Anh đối với các học sinh, sinh viên trên cả nước.

Lấy chất lượng học tập của học viên làm cốt lõi, WESET thiết kế và ứng dụng phương pháp học từ “gốc” (Root-Based Learning) nhằm giúp học viên xây dựng nền tảng tiếng Anh từ gốc rễ, nói không với dạy mẹo, đoán đề. Đội ngũ hơn 60 giáo viên có IELTS từ 7.5+ là cử nhân trường ĐH Sư phạm/Thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh/Ngôn ngữ, sở hữu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm/TESOL/CELTA. Đa dạng khoá học và dịch vụ: IELTS 6.5+; TOEIC 600+; PTE; Tiếng Anh giao tiếp; Tiếng Anh gia sư; Tư vấn du học Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand,... Nhiều hoạt động thường niên năng động, sáng tạo như Speaking Club, Lớp Giữ Lửa, Thi thử IELTS... Ưu đãi lệ phí đến 500.000 đồng khi đăng ký thi IELTS tại Hội đồng Anh hoặc IDP; hỗ trợ gói du học 30.000.000 đồng qua WESET (điều kiện, điều khoản áp dụng theo trung tâm). Thông tin liên hệ: WESET: weset.edu.vn WeStep: westepglobal.edu.vn Email: marketing@weset.edu.vn Hotline: 028 38 38 3877

Minh Hòa