Will Zalatoris lỡ hẹn Tour Championship

"Sau khi Will rút lui khỏi giải BMW Championship hôm thứ Bảy vừa qua, đội ngũ y tế xác định rằng nguồn gốc cơn đau lưng của anh là hai đĩa đệm thoát vị. Thật không may, điều đồng nghĩa Will không thể thi đấu trong tuần này tại Tour Championship", thông báo được đưa ra bởi đội ngũ quản lý của Will Zalatoris hôm thứ Ba (23/8).

"Will cũng rất thất vọng vì không có cơ hội thi đấu ở Presidents Cup vào tháng sau, nơi anh hy vọng được đứng bên cạnh đội trưởng Davis Love III và đại diện cho Mỹ.

Will muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, nhà tài trợ, PGA Tour và đội của anh vì sự ủng hộ đặc biệt. Anh hoàn toàn tập trung vào việc cải thiện sức khỏe và trở lại sân đấu ngay khi có thể".

Zalatoris lỡ hẹn sự kiện PGA Tour có tiền thưởng nhà vô địch 18 triệu USD

Cuối tuần qua, Zalatoris buộc phải dừng bước ở BMW Championship khi vừa đánh 4 hố đầu tiên của vòng 3.

Sau khi rời sân Wilmington Country Club, Zalatoris được điều trị nhưng cảm thấy cơ thể không tốt nên quyết định rút lui khỏi Tour Championship (24-28/8).

Zalatoris hiện xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng golf thế giới. Anh vừa giành danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp tại FedEx St. Jude Championship, cũng là chặng đầu tiên cuộc đua FedEx Cup.

Trong mùa giải này, Zalatoris có 9 lần kết thúc trong top 10 các sự kiện PGA Tour, cũng như giành ngôi á quân Farmers Insurance Open, PGA Championship và U.S. Open.

Tiền thưởng mà Zalatoris nhận được trong mùa giải 2021-22 đạt 9,4 triệu USD.

Zalatoris xếp thứ 3 trên bảng điểm FedEx Cup, sau số 1 thế giới Scottie Scheffler và Patrick Cantlay - nhà vô địch BMW Championship. Với việc chấn thương, golfer 26 tuổi bỏ lỡ cuộc chiến định đoạt tiền thưởng cho người chiến thắng 18 triệu USD, trong quỹ thưởng 75 triệu USD.