Xác định 4 cặp đấu vòng tứ kết World Cup 2022

Maroc đã tạo nên cơn địa chấn lớn khi loại ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng tứ kết World Cup.

Maroc gây địa chấn khi loại Tây Ban Nha

Trận này, đoàn quân của HLV Enrique chơi lấn lướt hoàn toàn. Tuy nhiên, La Roja lại bế tắc trong suốt thời gian thi đấu chính thức và cả hai hiệp phụ.

Hòa không bàn thắng sau 120 phút, Tây Ban Nha đã chịu thua với tỉ số 0-3 ở loạt luân lưu cân não qua đó phải nói lời chia tay World Cup 2022.

Video Maroc 0-0 (pen 3-0) Tây Ban Nha (nguồn: VTV)

Trong khi đó, Bồ Đào Nha có trận đấu không mấy vất vả trước Thụy Sĩ. Sau 90 phút chính thức, Selecao châu Âu giành chiến thắng với tỉ số cách biệt 6-1. Trong đó, Goncalo Ramos - người được xếp đá chính thay Ronaldo tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick.

Ba bàn thắng còn lại của Bồ Đào Nha được ghi bởi trung vệ lão tướng Pepe, Raphael Guerreiro và Rafael Leao. Thắng trận hoành tráng 6-1, Ronaldo cùng các đồng đội giành tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết World Cup 2022, và sẽ đối đầu hiện tượng Maroc.

Goncalo Ramos lập hat-trick cho Bồ Đào Nha

Trước đó, Hà Lan là đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết sau vượt qua Mỹ 3-1. Nối gót "cơn lốc cam" là các đội tuyển Argentina nhọc nhằn hạ Australia 2-1, Pháp dễ dàng đánh bại Ba Lan 3-1, Anh thắng Senegal 3 bàn không gỡ, Brazil hạ Hàn Quốc 4-1. Đương kim á quân Croatia vượt qua Nhật Bản với tỉ số 3-1.

Như vậy, 4 cặp đấu của vòng tứ kết được xác định gồm: Croatia vs Brazil, Hà Lan vs Argentina, Maroc vs Bồ Đào Nha và Anh vs Pháp.

Theo lịch, vòng tứ kết World Cup 2022 vẫn diễn vào hai khung giờ 22h và 2h (giờ Việt Nam), từ ngày 9/12 đến 11/12, với cặp đấu mở màn là cuộc đối đầu giữa Croatia vs Brazil.

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2022