Xác định 8 đội vào vòng chung kết

Tối ngày 08/11 vừa qua, giải đấu IEM Rio Major 2022 - giải đấu lớn nhất năm của bộ môn CSGO đã kết thúc vòng Legends và tìm ra 8 cái tên bước tới vòng chung kết.

Mặc dù tại kỳ chung kết này, những cái tên nổi bật như team Liquid, Vitality, NiP hay thậm chí cả Faze Clan đều không thể vượt qua vòng Legends, nhưng 8 đội tuyển bước vào chung kết chắc chắn sẽ mang lại cho fan hâm mộ một vòng chung kết hấp dẫn với đầy đủ cung bậc cảm xúc.

Vòng Champions của IEM Rio Major 2022 sẽ được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp với 4 cặp đấu: Cloud 9 - MOUZ, Outsiders - Fnatic, Heroic - Team Spirit và Navi - Furia.

Tâm điểm của những cặp đấu chung kết có lẽ là cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển Navi và Furia. Một bên là đội tuyển giàu thành tích bậc nhất tại CS:GO với cái tên S1mple mà chắc chắn không một ai không biết. Phía còn lại là Furia, đội tuyển chủ nhà Brazil đã có một màn trình diễn xuất sắc từ vòng Challengers với 6 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Với sự cổ vũ từ hơn 40,000 khán giả tại đấu trường Jeunesse Arena, đây có lẽ sẽ là một thử thách lớn với Navi cũng như Furia.

Tại những lượt trận còn lại, phong độ của Cloud9 sẽ được thử thách bởi MOUZ, kẻ đã loại Ence để lách qua khe cửa hẹp của vòng Champions. Bên cạnh đó, Fnatic cũng có cơ hội phục hận khi những lá thăm duyên nợ đã đưa họ gặp Outsiders, đội tuyển đã từng đánh bại Fnatic 2-0 ở vòng Challengers.

Team Spirit và Heroic cũng sẽ có dịp so trình khi họ đều là những đội tuyển có chiến thắng 2-1 trước ứng cử viên vô địch - Team Liquid ở vòng Challengers.

Với những cặp đấu định mệnh đầy duyên nợ, kèm theo đó là bầu không khí lễ hội tại Rio De Janeiro, vòng Champions của Rio Major 2022 chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Ai sẽ là nhà vô địch của kỳ Major lịch sử này?

Vòng chung kết CS: GO 2022 sẽ được trực tiếp trên Youtube On Gaming và ứng dụng ON từ 10- 13.11.2022.