Xác định cặp tứ kết đầu tiên ở World Cup 2022

Trên sân Ahmed bin Ali có sức chứa hơn 45 nghìn CĐV, đa phần là những fan đến từ Argentina, Messi và các đồng đội có chiến thắng đầy cảm xúc.

Niềm vui của Messi và các đồng đội sau khi giành vé tứ kết World Cup 2022

Messi là người mở tỉ số cho La Albiceleste với pha cứa lòng đẹp mắt trong vòng cấm ở phút 35. Đây là bàn thắng thứ 789 ở trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp của M10. Đây cũng là lần đầu tiên anh ghi bàn ở vòng knock-out World Cup.

Đến phút 57, Julian Alvarez nhân đôi cách biệt cho Argentina với pha xử lý tinh tế trong vòng cấm Australia.

Những nỗ lực của các cầu thủ Australia giúp họ có được bàn gỡ duy nhất, nhờ pha đá phản lưới nhà của Enzo Jeremias Fernandez ở phút 77.

Argentina vượt qua "Socceroos" để góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2022, nơi Hà Lan đã đợi sẵn.

Xem video Argentina 2-1 Australia (nguồn VTV)

Dumfries lập cú đúp kiến tạo trước khi trực tiếp ghi bàn giúp Hà Lan vượt qua Mỹ 3-1

Trước đó, "Cơn lốc cam" đã đánh bại các cầu thủ Mỹ với tỉ số 3-1. Depay (10'), Daley Blind (45'+1) và Dumfries (81') là những người lập công cho Hà Lan.

Như vậy, Hà Lan sẽ chạm trán Argentina ở cặp tứ kết đầu tiên của World Cup 2022. Trận đấu diễn ra vào lúc 02h00 ngày 9/12, giờ Việt Nam.

Sáu tấm vé vào vòng tứ kết được xác định sau khi các cặp đấu Anh vs Senegal, Pháp vs Ba Lan, Croatia vs Nhật Bản và Tây Ban Nha vs Maroc, Brazil vs Hàn Quốc và Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ kết thúc.

Xem video Hà Lan 3-1 Mỹ (nguồn: VTV)