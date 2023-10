Chiều 21/10 sau khi thông tin, hình ảnh và clip lan truyền trên mạng xã hội, Đội CSGT - Trật tự - Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường An Khánh để xác minh, xử lý.

Theo đó, 1 đoạn clip quảng cáo dài hơn 30 giây xuất hiện vài ngày trước trên mạng xã hội và gây xôn xao với nhiều ý kiến trái chiều, một số người không đồng tình khi hai anh em nghệ sĩ điều khiển xe mô tô tạo dáng nguy hiểm.

Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn trên xe máy. Ảnh: Cắt từ clip

Và chồng đầu lên nhau khi xe đang di chuyển. Ành: Cắt từ clip

Hình ảnh clip cho thấy, 2 anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ – Quốc Nghiệp điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, biểu diễn các động tác như leo lên yên xe, rồi chồng đầu lên nhau trong khi phương tiện đang di chuyển.

Trên video biên tập khi đăng tải có chạy dòng chữ: "Được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp, trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào".

Tuy nhiên clip này đã có nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng, trong bối cảnh diễn ra là người mẫu Ngọc Trinh vừa bị Công an TP.HCM xử lý nghiêm khi điều khiển xe mô tô tạo dáng nguy hiểm, thả 2 tay.

Theo tìm hiểu, anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất hiện trong clip chồng đầu lên nhau khi xe gắn máy đang chạy là nhằm quảng cáo cho 1 thương hiệu xe tại Việt Nam. Những hình ảnh quay này thực hiện 2 tháng trước tại 1 khu chung cư ở phường An Khánh, TP.Thủ Đức.

Ngay trong chiều 21/10, đội CSGT – Công an TP.Thủ Đức kết hợp với Công an phường để kiểm tra tại khu vực trên và đồng thời cho biết, sẽ mời anh em nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cùng người có liên quan lên làm việc để phục vụ việc xác minh, xử lý theo quy định.