Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an Theo thông báo kết luận do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy ký, cơ quan này chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với 3 vụ việc. Một trong 3 vụ việc là "Hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà”.