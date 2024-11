4 dịch vụ đặc biệt Xanh Thổ Địa: Mang đến trải nghiệm khám phá văn hóa địa phương với sự am hiểu địa bàn của tài xế, cùng hệ thống “Điểm Pin Thổ Địa” với các địa điểm văn hóa, ẩm thực đặc sắc và ưu đãi hấp dẫn. Xanh Chu Du: Dịch vụ dành riêng cho các chuyến đi khám phá trong ngày, với các tiện ích như nước uống và bản đồ du lịch để tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng. Xanh Lên Đồ: Lựa chọn hoàn hảo cho các sự kiện đặc biệt, từ tiệc cuối năm đến đám cưới, mang đến trải nghiệm sang trọng và sự tự tin. Xanh Cho Lành: Dịch vụ di chuyển an toàn sau các buổi tiệc, với tính năng đặt hẹn trước và liên kết với người thân, đảm bảo hành trình an toàn cho khách hàng.