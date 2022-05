Xao xuyến nhan sắc Jisoo - Jung Hae In khi bất ngờ tái hợp sau 'Snowdrop'

Tuy ‘Snowdrop’ kết thúc từ lâu, dàn diễn viên phim vẫn có hoạt động mới gây bất ngờ là tham dự buổi ghi hình phỏng vấn và bình luận cho tác phẩm. Đến nay, phía JTBC chưa phát hành bất kỳ cảnh quay mới nào, nhưng nữ diễn viên Jung Eugene đã khuấy đảo mạng xã hội khi hé lộ loạt ảnh hậu trường của chương trình, bao gồm khoảnh khắc chụp cùng bộ đôi Jisoo và Jung Hae In.

Người hâm mộ phấn khích khi ngắm nhìn bức ảnh hiếm hoi Jung Hae In và Jisoo chung khung hình.

Người hâm mộ phấn khích khi ngắm nhìn bức ảnh hiếm hoi Jung Hae In và Jisoo chung khung hình, bởi đã lâu cặp đôi không có tương tác nào. Không chỉ xao xuyến trước Jung Hae In điển trai và Jisoo xinh đẹp, ngọt ngào, nhiều người cũng tò mò về chiếc váy hoa của mỹ nhân Blackpink và bày tỏ mong muốn được nhìn trọn vẹn bộ trang phục.

Khán giả yêu mến cặp đôi đình đám để lại nhiều bình luận vui mừng khi thấy hai ngôi sao hội ngộ: “Jisoo và Jung Hae In trông như một cặp đôi thực sự. Họ có những đường nét giống nhau và mang lại cảm giác hài hòa”, “Haesoo lại lần nữa đánh cắp trái tim tôi”, “Tại sao tôi lại thấy hạnh phúc như vậy chứ”…

Jung Eugene hội ngộ Kim Hye Yoon và Yoon Se Ah – hai ngôi sao khác góp mặt trong ‘Snowdrop’.

Trong khi đó, chương trình bình luận và phỏng vấn cho bộ phim mời đạo diễn và dàn diễn viên chính của ‘Snowdrop’ bao gồm Jung Hae In, Jisoo, Yoo In Na, Kim Hye Joon, Jung Eugene và Yoon Se Ah góp mặt.



‘Snowdrop’ xoay quanh câu chuyện tình đẹp nhưng để lại nhiều tiếc nuối với cái kết bi kịch giữa cô sinh viên Nam Hàn Eun Young Ro (Jisoo) và anh gián điệp Bắc Triều Tiên Lim Soo Ho (Jung Hae In). Tác phẩm nhận nhiều quan tâm từ công chúng hơn trên nền tảng trực tuyến như Disney +, Tiktok... và cặp đôi HaeSoo (Jung Hae In và Jisoo) không ít lần lọt top trending trên Twitter.

Tài tử Jung Hae In cũng tự mình cập nhật hình ảnh tại chương trình.

Jisoo với nhan sắc xinh đẹp.

Đây cũng là tác phẩm đánh dấu lần đầu đóng chính trên màn ảnh của Jisoo. Cô nhận nhiều lời khen với diễn xuất tròn vai khi đảm nhận nhân vật Young Ro, cùng Jung Hae In tạo nên cặp đôi màn ảnh ăn ý. Người hâm mộ mong chờ cả hai tái hợp và viết nên cái kết viên mãn trong một dự án phim ảnh khác sau ‘Snowdrop’.



Mẫn Tâm

Theo Kbizoom