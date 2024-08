Ngày 14/8, bà Tăng Hoàng Tôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra trong 2 ngày (20-21/8).

Đại hội sẽ tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó có: Báo cáo đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động của nhiệm kỳ mới 2024-2029; kiểm điểm hoạt động của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa 9.

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ 12. Ảnh: D.T

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã thực hiện vai trò tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; tổ chức 20 cuộc giám sát đối với 11 chuyên đề, qua đó gửi 89 kiến nghị đến đơn vị được giám sát và các cơ quan liên quan giải quyết. Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức 142 hội nghị phản biện xã hội về các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề ra mục tiêu, phát huy vai trò nòng cốt, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành một đô thị thông minh, sáng tạo, bản sắc và bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ.

Thứ nhất, phát huy dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Thứ hai, tích cực tuyên truyền, vận động các nguồn lực góp phần thực hiện hiệu quả chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và chương trình thành phố “4 an”, chương trình “không có nhà tạm, nhà dột nát”; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tạo sinh kế giúp thoát nghèo bền vững.

Thứ 3, xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc.

Bà Tăng Hoàng Tôn Thắm cho biết, 5 năm qua, Quỹ Vì người nghèo toàn thành phố vận động được 153 tỷ đồng. Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới 537 căn nhà Đại đoàn kết (hơn 25 tỷ đồng); sửa chữa 1.439 ngôi nhà (hơn 22 tỷ đồng); hỗ trợ sản xuất cho 1.129 trường hợp (gần 6,5 tỷ đồng); hỗ trợ cho hơn 13.200 lượt học sinh, sinh viên nghèo (hơn 12 tỷ đồng)…