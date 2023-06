Được tung ra thị trường lần đầu tiên vào năm 1998, Vitara là mẫu xe được xem là bán chạy nhất của Suzuki, được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tiện ích sử dụng dù có kiểu dáng không quá bắt mắt.

Tại Việt Nam, Suzuki Grand Vitara được phân phối chính thức vào năm 2003 qua liên doanh Visuco. Thời gian đầu, mẫu xe này cũng rất được lòng người tiêu dùng Việt.

Năm đầu tiên gia nhập thị trường trong nước, Suzuki Grand Vitara đạt doanh số 315 chiếc bán ra và đến năm 2005, tăng trưởng mạnh lên đến 694 xe. Với một chiếc xe được trang bị nội thất cơ bản thì con số đó được xem là khá ấn tượng.

Suzuki Grand Vitara 2003 hàng hiếm giá chỉ hơn 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, càng về sau, khi ngày càng có nhiều mẫu xe mới thiết kế đẹp mắt, trang bị tiện nghi, hấp dẫn thì mẫu SUV hạng nhỏ nhà Suzuki dần dần trở nên ế ẩm. Năm 2007, chỉ có 110 chiếc Vitara xuất xưởng. Đến năm 2008, Suzuki Grand Vitara đã bị ngừng bán tại thị trường Việt Nam.

Trong khi trên thị trường xe cũ, phần lớn xe Suzuki Grand Vitara là xe lắp ráp trong nước thì chiếc xe đề cập sau đây thuộc hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ với thiết kế đậm phong cách châu Âu.

Suzuki Grand Vitara đời 2003 này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ.

Theo đó, chiếc Suzuki Grand Vitara 2003 được một cửa hàng chuyên kinh doanh ô tô cũ ở Thanh Xuân, Hà Nội chào bán với giá 238 triệu đồng.

Đối với những người có nhu cầu đơn giản chỉ cần một chiếc xe nhiều chỗ ngồi, gầm cao và có thể di chuyển ở nhiều địa hình và giá bán không quá cao thì chiếc Suzuki Grand Vitara 2003 này có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Xe 7 chỗ, thiết kế chắc chắn, khung gầm cao vượt địa hình tốt.

Theo giới thiệu, chiếc Suzuki Grand Vitara đời 2003 này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Xe Nhật sản xuất dành riêng cho thị trường Châu Âu. Dù đã 20 năm tuổi nhưng thiết kế vẫn rất bền dáng, nước sơn trắng nguyên bản còn mới.

"Đây là xe có nguồn gốc nhà nước thanh lý. Chất xe vẫn rất đẹp, không bị đâm đụng hay ngập nước. Lăn bánh hơn 8 vạn miles, nội ngoại thất zin theo xe. Xe có đầy đủ các trang bị đèn pha Auto, Cruise Control, điều hòa tự động 3 vùng, gương kính điện auto, 2 túi khí trước, vô lăng gật gù...", anh Phan Dũng, đại diện cửa hàng cho biết.

Suzuki Grand Vitara đời 2003 thuộc thế hệ thứ hai của dòng xe này. Ở đời 2003, Grand Vitara có các phiên bản trục cơ sở ngắn và dài. Xe có cấu hình 3 hàng ghế ở phiên bản thân dài. Lúc bấy giờ, Suzuki Grand Vitara là mẫu xe hiếm hoi tại thị trường Mỹ trang bị 7 chỗ ngồi.

Xe có kích thước gồm chiều dài 4.760 mm, rộng 1.781 mm và cao 1.727 mm cùng chiều dài cơ sở 2.800 mm. Kích thước này tương đương với những chiếc SUV Hyundai Santa Fe hay KIA Sorento hiện tại.

Bên trong khoang lái xe.

Đây là xe SUV gia đình nên Suzuki Grand Vitara đời 2003 được trang bị động cơ 6 xi-lanh có dung tích 2,7 lít cho ra công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu tầm 7,5-8,5 lít/100 km đường hỗn hợp. Nhờ trang bị hệ thống dẫn động 2 cầu có thể đi được nhiều loại địa hình, cũng là thế mạnh của dòng xe Suzuki.

Ưu điểm của Suzuki Grand Vitara đời 2003

Dòng xe SUV 2 cầu, khung gầm rời, khả năng vận hành linh hoạt, mạnh mẽ cùng với thiết kế cá tính, không lỗi thời. Xe kích thước nhỏ nên dễ dàng luồn lách hoặc quay đầu khi ở đường hẹp.

So với các dòng SUV dùng xăng, Suzuki Grand Vitara đời 2003 khá tiết kiệm nhiên liệu. Không gian trong xe rộng so với kích thước bên ngoài. Xe thoáng, ít gây say xe. Đặc biệt, ghế sau cao hơn ghế trước nên người ngồi sau dễ dàng quan sát.

Bên cạnh đó, xe bền, không có nhiều chi tiết nên rất dễ kiếm phụ tùng thay thế và chi phí sửa chữa thấp.

Nhược điểm: Xe đời khá sâu nên tiện nghi và các tính năng an toàn nghèo nàn hơn so với những mẫu SUV thế hệ mới hiện nay. Ngoài ra tuổi đã cao nên cũng không tránh việc thỉnh thoảng hỏng vặt. Điều hòa chỉ mát ở ghế trước, muốn ghế sau thì phải bổ sung thêm quạt đẩy gió ra hàng ghế sau. Xe khá ồn và không phù hợp đi tốc độ cao. Đặc biệt, động cơ 2.7L đời này nổi tiếng tốn xăng.

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!