Xe buýt 'bò trên cầu' khi Hà Nội mưa lớn, tài xế tiết lộ điều ấm lòng

Tối ngày 5/7, Hà Nội mưa giông lớn bất ngờ khiến nhiều người đi đường trở tay không kịp. Chỉ trong vòng 15 phút, cơn mưa xối xả khiến nhiều đoạn đường ngập lụt, ùn tắc. Nhiều người đi xe máy không thể lưu thông trên đường vì gió quá to gây nguy hiểm, đặc biệt là những người đi trên cầu.

Xe buýt đi chậm chắn gió cho xe máy lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy. Nguồn video: OFFB

Trên cầu Vĩnh Tuy (nối quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên), nhiều xe máy không thể di chuyển vì gió tạt quá mạnh, nhiều người bị quật ngã. Anh Hoàng Hồng Quân đã đăng lên mạng xã hội cảnh báo mọi người hạn chế lên cầu, đồng thời cho phương tiện của mình đi thật chậm để chắn gió cho một số xe máy trên cầu lúc đó. Video này sau khi đăng tải nhận về nhiều lời khen và cảm ơn của cộng đồng mạng. Một số người nhận ra chiếc xe buýt giúp mình thoát khỏi nguy hiểm trong trận mưa lớn gửi lời cảm ơn tới bác tài và phụ xe.

Anh Quân có 18 năm làm trong ngành xe buýt

Anh Quân sinh năm 1984, công tác tại xí nghiệp xe buýt Hà Nội.

Anh Quân cho biết: “Khoảng 17 giờ 40 phút, xe mình đi lên cầu thì thấy khá ùn tắc nên phải nhích chậm từng chút một vì rất sợ va quệt với các phương tiện khác.

Sau khi qua được nút thắt chỗ tắc, mình thấy xe máy dừng hết lại, chỉ có vài xe dám đi rồi loạng choạng, rất nguy hiểm. Lúc này mình từ từ xi nhan để xe vào làn giữa của cầu và tránh xe máy đang dừng. Thấy mưa gió to nguy hiểm, mình cho xe đi từ từ để chắn gió cho các xe máy đang lưu thông trên cầu. Các xe máy thấy được xe buýt chắn gió cũng từ từ đi theo xe mình. Khi đó giữa cầu có 2 xe máy vì vội vọt lên nên bị ngã, được một người ra dìu vào. Thấy vậy mình cũng cho xe đi thật chậm rồi đỗ lại để chắn gió, giúp 2 người bị ngã vào trong an toàn. Cứ như vậy, mình cho xe đi thật chậm, giúp những người đang đi trên cầu xuống dưới an toàn”.

Theo anh Quân, đoạn đường trên cầu khi đó vô cùng nguy hiểm, ai cố đi chắc chắn sẽ ngã. Những người dừng lại cũng phải rất cẩn thận, bám chắc vào thành cầu để không bị gió quật xiêu vẹo. Khi đó, anh và phụ xe cũng cố quan sát xem có ai chở hai người hoặc chở trẻ em không để giúp, cho đi nhờ xe buýt nhưng vì mưa xối xả nên không nhìn hết được.

Việc làm ý nghĩa của tài xế xe buýt có sức lan tỏa mạnh. Bản thân anh cũng rất vui khi làm được việc tốt.

“Thực ra mình cũng chỉ muốn đăng tải clip để cảnh báo mọi người đừng đi lên cầu Vĩnh Tuy lúc đó vì rất nguy hiểm. Khi đó ai cũng lo lắng, chỉ mong tất cả nhanh chóng xuống dưới cầu cho an toàn. Tối về thấy bài đăng được mọi người ủng hộ, chia sẻ và cảm ơn, mình thấy thật ấm lòng”, anh Quân nói.

13 năm làm phụ xe, hơn 5 năm làm tài xế xe buýt, anh Quân cũng từng làm nhiều việc giúp mọi người.

“Khi còn làm phụ xe buýt, không ít lần mình vì thấy đường tắc mà mình xuống tham gia điều phối giao thông, giúp mọi người lưu thông tốt hơn. Nhiều lần chạy xe, thấy có nhiều đinh rải trên đường quốc lộ, mình cũng dừng xe xuống nhặt để tránh mọi người đi qua bị xịt lốp rồi ngã. Cách đây hơn một tuần, mình cùng một số người cũng giúp đẩy xe 16 chỗ bị hỏng giữa đường vào lề khi các phương tiện đang bị ùn ứ kéo dài”, anh Quân nói.

“Mình chỉ làm việc nên làm, mỗi người giúp nhau một chút sẽ bớt khó khăn, vất vả. Mình rất vui khi nhận được những phản hồi tích cực của mọi người và sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình”, anh Quân tâm sự.