0 giờ 30 phút ngày 24/5, tại ngõ 119 Trung Kính (Trung Hoà, Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã xảy ra vụ hoả hoạn nghiêm trọng tại một ngôi nhà cho thuê trọ. Theo cơ quan chức năng, hiện đã xác định 14 người tử vong trong vụ cháy và nhiều người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Theo nhân chứng kể lại, ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 ngôi nhà cho thuê trọ này sau đó lan ra các tầng. Nạn nhân trong vụ hoả hoạn cho biết, nghe thấy tiếng nổ lớn từ tầng 1, nơi có cửa hàng sửa chữa xe đạp điện. Tại hiện trường vụ cháy, hàng loạt xe điện, xe máy cháy trơ khung.

Hiện tại, nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ. Tuy nhiên theo các nhân chứng, rất có thể

Đây dự đoán có thể là nguyên nhân chính dẫn đến những tiếng nổ lớn phát ra gây cháy.

Xe đạp điện dễ cháy nổ thành hệ thống

Theo khảo sát của Dân Việt, trên thị trường xe hiện nay, có rất nhiều loại mẫu mã xe đạp/điện máy điện (xe điện) để đáp ứng nhu cầu của người dùng về điền kiện tài chính, sở thích cũng như nhu cầu sử dụng. Theo đó, với các mẫu xe điện phổ biển hiện nay sẽ sử dụng 2 loại động cơ là chạy bằng ắc quy và bằng pin 100%.

Nhiều loại xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường. Ảnh Khải Phạm.

Đối với những xe điện có thương hiệu trên thị trường đều được sản xuất và kiểm định an toàn, trong đó có phòng chống cháy nổ. Do đó, khi khách hàng lựa chọn những xe điện của thương hiệu nổi tiếng, bán chính hãng sẽ phần nào yên tâm về việc an toàn về cháy nổ.

Bên cạnh đó, rất nhiều loại xe đạp điện, xe máy điện không rõ nguồn gốc, thương hiệu được bán tại các cửa hàng nhỏ lẻ đều dấy lên vấn đề lo ngại về chất lượng xe hập khẩu, liệu xe có được sản xuất và kiểm định quy chuẩn an toàn hay không.

Theo một chuyên gia ô tô cho biết, nhiều loại xe điện giá rẻ, trôi nổi trên thị trường, bán tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn khi đây có thể là hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và xe Trung Quốc không nhãn mác.

Theo cơ quan chức năng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ các loại xe đạp điện, xe máy điện. Điển hình trong số đó là bình ắc quy xe có các mối nối, những vị trí này nếu không được cách điện tốt có thể gây ra hiện tượng phóng điện, dẫn đến cháy nổ hệ thống.

Khi một chiếc xe bị cháy, nổ bình điện, ắc quy gây lan ra các xe khác thì tình trạng nổ lớn cũng có thể xảy ra. Do đó, trong vụ cháy tại ngõ 119 Trung Kính, nhiều nhân chứng cho biết nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trước khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Có thể thấy, việc cháy xe điện theo hệ thống là có thể xảy ra khi một chiếc xe bị phát nổ, cháy lan ra các xe khác.

Nguyên nhân xe đạp điện có thể cháy nổ

Chuyên gia ô tô cho biết, xe đạp điện, xe máy điện thực chất không phải là loại phương tiện dễ cháy nổ, tuy nhiên nếu không sử dụng đúng cách vẫn có thể xảy ra những trường hợp không mong muốn. Theo đó, nhiều người mua xe điện giá rẻ rồi cứ thế đi không quan tâm đến bảo dưỡng định kỳ nên nguy cơ xảy ra cháy nổ cao hơn.

Đặc biệt, xe điện nếu sạc qua đêm, quá thời gian pin mà không được rút điện cũng là một phần nguyên nhân có thể xảy ra cháy nổ đáng tiếc. Đồng thời, khi pin hoặc ắc quy giảm tuổi thọ, có độ chai lớn ảnh hưởng đến chất lượng cũng gia tăng nguy cơ dẫn đến cháy nổ hơn.

Nhiều nguyên dân có thể gây cháy xe điện, ắc quy lâu ngày không thay cũng có thể gây cháy. Ảnh Khải Phạm.

Khi sử dụng xe điện, chuyên gia cho rằng người dùng nên là lựa chọn những thương hiệu uy tín có những sản phẩm được kiểm định về độ an toàn. Tránh mua những dòng xe giá rẻ, trôi nổi trên thị trường, xe Trung Quốc không rõ nguồn gốc, không có nhà phân phối uy tín.

Trong quá trình sử dụng, người dùng cần chở đúng số người quy định, thường xuyên bảo dưỡng ắc quy, pin và hệ thống điện định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH từng khuyến cáo người dân, không nên sạc khi pin/ắc-quy khi gần hết, sử dụng nguồn điện phù hợp, điện áp ổn định để sạc. Người dân không nên sạc ngay sau khi vừa chạy xe, nên chờ bình điện nguội trong khoảng 20 phút rồi mới sạc. Không sạc pin qua đêm, không sạc quá 08 giờ liên tục. Nếu xe để lâu không sử dụng, nên sạc pin đầy rồi tháo rời khỏi xe để tăng độ bền.

Một trong những lưu ý quan trọng khi sử dụng xe điện là bình ắc quy, pin là bộ phận quan trọng, cần lưu ý thay 4 cục ắc quy trong bình điện sau khoảng 2 năm sử dụng, bảo trì pin thường xuyên.

Trên thị trường hiện nay, nhiều loại xe điện bày bán tràn lan, không có nguồn gốc xuất xử, không được kiểm định chất lượng, thậm chí là hàng lậu nguồn gốc từ Trung Quốc. Do đó, người dùng phải hết sức cẩn trọng khi lựa chọn, tránh mua những loại này dễ gây cháy nổ, chọn những thương hiệu uy tín được các cơ quan chức năng chứng nhận an toà và sử dụng đúng cách.

