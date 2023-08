Khoảng 22h tối 14/8, xe đầu kéo (mang biển số Lào) do anh H.T.V (trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo hướng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh. Khi đang di chuyển trên cầu Cửa Hội (cây cầu bắc qua sông Lam, nối liền tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh) thì gầm cabin bốc cháy dữ dội.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội khi lưu thông trên cầu Cửa Hội. Ảnh CACC

Phát hiện có lửa bùng phát, tài xế mở cửa chạy thoát ra ngoài và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Nghệ An và Đội PCCC&CNCH khu vực Hồng Lĩnh (lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Hà Tĩnh) tới hiện trường, nỗ lực dập lửa.

Lực lượng phòng cháy của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phối hợp dập lửa tại hiện trường. Ảnh CACC

Khoảng 20 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế, song phần cabin của đầu xe kéo đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh CACC

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.