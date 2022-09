Trục vớt xe đầu kéo đâm đổ lan cầu Thanh Trì rơi xuống sông Hồng

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Gia Lâm) thông tin, chiếc xe đầu kéo đâm đổ lan can cầu Thanh Trì (Hà Nội) rơi xuống sông Hồng đã được trục vớt thành công. Chiếc đầu kéo do tư nhân trục vớt và chủ xe chịu toàn bộ chi phí cứu nạn.

Chiếc xe được thiết bị chuyên dụng cẩu kéo lên bờ (Ảnh: Công an cung cấp)

Thùng container bị móp méo (Ảnh: Công an cung cấp)

Xe đầu kéo bị hư hỏng nặng (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị đang tiếp tục lập hồ sơ vụ việc và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đơn vị quản lý cầu Thanh Trì đã sửa chữa hệ thống lan can và dải phân cách trên cầu. Đồng thời, sau khi trục vớt thành công xe đầu kéo, hệ thống phao, biển, đèn báo hiệu cảnh báo nguy hiểm ở nơi chiếc xe rơi xuống cũng đã được dỡ bỏ.

Trước đó, khoảng 4h sáng 30/8, xe đầu kéo mang BKS 15C-134.XX kéo theo rơ moóc BKS 15R-005.XX do lái xe Lê Văn Thiện (SN 1984, trú tại Giao Thủy, Nam Định) điều khiển đi trên cầu Thanh Trì, đến Km164+600 đã tự đâm vào dải phân cách mềm và thành lan can cầu. Sau cú va chạm, xe đầu kéo lao xuống sông, may mắn lái xe thoát nạn và được đưa đi cấp cứu.