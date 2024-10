Xem video:

Vụ việc xảy ra mới đây tại hạt Becker, bang Minnesota, Mỹ. Sam Dutcher – một thanh niên vừa tốt nghiệp trung học vài tháng trước, đang lái xe về nhà ở thành phố West Fargo, North Dakota, và phát hiện có điều gì đó bất ổn đang xảy ra với chiếc xe của gia đình.

Theo tài xế trẻ, chiếc Honda Pilot 2022 vẫn tiếp tục tăng tốc lên tới 193km/h ngay cả sau khi anh ta bỏ chân ra khỏi chân ga. Sam khẳng định đã đạp phanh xuống sàn và cố gắng chuyển xe về tốc độ chạy trung bình, nhưng vẫn không làm chậm được chiếc SUV đang tăng tốc. Không có cách nào khác để dừng lại, anh buộc tiếp tục lái xe trên đường cao tốc, cố gắng hết sức để tránh những chiếc xe khác đang di chuyển.

Không thể liên lạc với 911, Sam đã nhanh chóng nhờ mẹ gọi cảnh sát để giúp đỡ. Ngay khi nhận được điện thoại, sĩ quan cảnh sát Trooper Zach Gruver đã nhanh chóng xác định vị trí của Sam và đuổi kịp anh ta bằng chiếc xe tuần tra Dodge Charger của mình. Sau khi vượt qua chiếc SUV đang tăng tốc, sĩ quan đã phanh, khiến hệ thống cảnh báo va chạm của chiếc Honda kích hoạt và làm chiếc xe chậm lại. Sau đó, xe va chạm với xe cảnh sát ở tốc độ khoảng 80 km/h.

Đây là vụ va chạm có kiểm soát, được ghi lại trên camera hành trình của cảnh sát. Cú va chạm này đã cứu Sam Dutcher và những người khác khỏi một kết quả có thể tồi tệ hơn nhiều. Chiếc xe cuối cũng đã dừng lại hoàn toàn và cách một ngã tư gần đó khoảng 6,4 km. May mắn thay, không có giao thông lưu thông trong khu vực nông thôn phía tây Minnesota vào thời điểm đó, chính điều này cũng làm giảm nguy cơ xảy ra một vụ tai nạn có thể gây tử vong.

Trả lời phỏng vấn với Associated Press, Trooper Gruver giải thích lý do sử dụng xe cảnh sát làm rào chắn: "Đó thực sự là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến để ngăn chặn anh ta kịp thời. Chúng tôi không còn nhiều thời gian để xử lý vụ việc. Tôi thực sự không biết cách nào khác."

Trước khi sĩ quan can thiệp, một sĩ quan khác đã nói chuyện với Sam Dutcher qua điện thoại, xem xét tất cả các phương án khác và khi chiếc xe dừng lại, Sam đã đi được 48 km kể từ khi phát hiện lỗi trên xe.

Catherine Dutcher, mẹ của Sam cho biết chiếc Honda Pilot đã từng được mang đi sửa chữa do chân ga bị kẹt. Khi được Associated Press hỏi về vụ việc, một phát ngôn viên của Honda từ chối suy đoán về những lý do có thể đã xảy ra.

