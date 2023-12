{"article":{"id":"2221829","title":"Xe máy tí hon Honda Cross Cub 110 nhập Trung Quốc giá đắt ngang SH","description":"Xe máy tí hon Honda Cross Cub 110 2023 nhập từ Trung Quốc về Việt Nam được chào bán với giá cao lên đến 81 triệu đồng, đắt gần gấp đôi giá xe tại thị trường nội địa nước láng giềng.","contentObject":"<p>Gần đây, một số đại lý tư nhân ở TP.HCM chào bán mẫu <a href=\"https://vietnamnet.vn/gia-xe-may-ti-hon-nhap-khau-thiet-ke-la-dat-do-hut-khach-viet-2193720.html\">xe máy tí hon</a> Honda Cross Cub 110 2023 với giá khá đắt đỏ lên đến 81 triệu đồng. Đáng chú ý, khác với một số mẫu xe máy cùng phân khúc như CT 125; Honda Monkey Custom; Honda Dax... vốn nhập từ Thái Lan, Honda Cross Cub 110 2023 lại là xe nhập khẩu từ Trung Quốc.</p>

<p>Mẫu xe này sản xuất tại nhà máy của Honda cùng đối tác liên doanh tại Trung Quốc, được đưa về Việt Nam thông qua các đại lý kinh doanh không chính hãng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/403745234-714207533981148-8072889268482374138-n-95.jpg?width=768&s=Hq8rzUMkCE2Ssxr-POVlQQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/403745234-714207533981148-8072889268482374138-n-95.jpg?width=1024&s=Zbv2mvv-P2YLz8aPB9oyJQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/403745234-714207533981148-8072889268482374138-n-95.jpg?width=0&s=OYaPda8O85DpPiC_HJjZ2w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/403745234-714207533981148-8072889268482374138-n-95.jpg?width=768&s=Hq8rzUMkCE2Ssxr-POVlQQ\" alt=\"403745234 714207533981148 8072889268482374138 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/403745234-714207533981148-8072889268482374138-n-95.jpg?width=260&s=IBvp1od8FAVjh6XU6PHYrw\"></picture>

<figcaption>Xe máy \"tí hon\" Honda Cross Cub 110 2023 nhập Trung Quốc giá đắt hơn 80 triệu.</figcaption>

</figure>

<p>Trao đổi với VietNamNet, nhân viên một đại lý ở TP.HCM, cho biết, số lượng xe Honda Cross Cub 110 2023 nhập từ Trung Quốc về Việt Nam khá ít. Xe có 3 lựa chọn màu sắc gồm vàng, đỏ và xanh và đều có giá bán 81 triệu đồng. </p>

<p>Mức giá này cao gần gấp đôi giá gốc của xe tại thị trường nội địa Trung Quốc đang được niêm yết khoảng 13.000 Nhân dân tệ (tương đương 45 triệu đồng) và đắt ngang giá xe tay ga Honda SH 125i phiên bản tiêu chuẩn có mức giá 73,9 triệu đồng, phiên bản cao cấp có mức giá 81,7 triệu đồng.</p>

<p>Tại thị trường Nhật Bản, <a href=\"https://vietnamnet.vn/honda-tag10498448338969393314.html\">Honda </a>Cross Cub có giá bán 232.200 Yên tương đương hơn 48 triệu đồng cho bản 50 cc và 275.400 Yên tương đương với 57,32 triệu đồng cho bản 110 cc.</p>

<div class=\"vnn-image-gallery-slider vnn-template-noneditable\" id=\"1701445143526\" data-type=\"2\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404349356-730421355135104-5071610251394068182-n-96.jpg?width=0&s=4X-skmifI1Mpk0lHY3Jl3Q\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404349356-730421355135104-5071610251394068182-n-96.jpg?width=260&s=vXUB_3eRnjWGg_TyO4SNyQ\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404349356-730421355135104-5071610251394068182-n-96.jpg?width=768&s=ruo6uAyDk3JgTNH6K0y7Wg\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404349356-730421355135104-5071610251394068182-n-96.jpg?width=1024&s=EuHcul9-goIzwq02pDS4Iw\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/405426953-3604379943222687-3425992310608107687-n-97.jpg?width=0&s=dhoWzuB_7sT-xgkaHDODfQ\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/405426953-3604379943222687-3425992310608107687-n-97.jpg?width=260&s=9XYR7FHN_cWAjID7Re_fsQ\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/405426953-3604379943222687-3425992310608107687-n-97.jpg?width=768&s=-Jjd_Am6PXvXoP83Q3VKDg\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/405426953-3604379943222687-3425992310608107687-n-97.jpg?width=1024&s=WQfcGpkQ-zo68xcFLJKXiA\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404603554-1174610823499130-1338103881180376281-n-98.jpg?width=0&s=A-dd-4xJ8oMgPvcHNWWXSA\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404603554-1174610823499130-1338103881180376281-n-98.jpg?width=260&s=miWAorbqvyDLzxWGzWhiLg\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404603554-1174610823499130-1338103881180376281-n-98.jpg?width=768&s=Rrultqgdta2-qVJ00QVH3Q\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404603554-1174610823499130-1338103881180376281-n-98.jpg?width=1024&s=XBwwkcB6BgHvvUinxpngyQ\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404628173-1087027352306405-1507355360192121352-n-99.jpg?width=0&s=SRXjwqUy2VxKjBJVhcGSDA\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404628173-1087027352306405-1507355360192121352-n-99.jpg?width=260&s=8Sh2GA5wVADWVUC3EN0QaA\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404628173-1087027352306405-1507355360192121352-n-99.jpg?width=768&s=PqFGIrgPd5F2RyVeENa1Bg\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404628173-1087027352306405-1507355360192121352-n-99.jpg?width=1024&s=Kltl0d0U_PHTaaK4JhovaQ\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/370270933-672406551689333-2244761961938125223-n-100.jpg?width=0&s=qbjwTA5rpVC3WZ0zp6R8GA\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/370270933-672406551689333-2244761961938125223-n-100.jpg?width=260&s=cf1yPOHXT0_9CSZfvIM_Zw\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/370270933-672406551689333-2244761961938125223-n-100.jpg?width=768&s=BoPqNiNTGqndkcR-JQbCxA\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/370270933-672406551689333-2244761961938125223-n-100.jpg?width=1024&s=cTFwviAYQjhTCWHa7mjzAQ\" alt=\"\"></div>

<p style=\"text-align: center;\">Tổng thể thiết kế xe.</p>

<p>Honda Cross Cub 110 phiên bản Trung Quốc chính thức trình làng từ gần cuối tháng 6/2023. Thiết kế xe không có thay đổi lớn so với phiên bản sản xuất ở Nhật Bản. Điểm khác biệt duy nhất là Honda Cross Cub 110 bản Trung được trang bị yên xe bọc da phân tầng cùng lốp xe với rãnh sâu, đậm chất địa hình hơn.</p>

<p>Kích thước Honda Cross Cub 110 2023 dài, rộng, cao lần lượt là 1.931 x 799 x 1.108 (mm), chiều dài cơ sở 1.228 mm, chiều cao yên xe 784 mm, trọng lượng xe ở mức 107 kg và bình xăng dung tích 4.3 lít.</p>

<p>Honda Cross Cub 110 2023 gây chú ý với cụm đèn pha LED dạng tròn được bao bọc bên trong khung ống thép chắc chắn, kết hợp đèn xi-nhan dạng tròn tích hợp hai bên.</p>

<div class=\"vnn-image-gallery-slider vnn-template-noneditable\" id=\"1701445193751\" data-type=\"2\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/405429835-723225509334164-6422826292257802856-n-101.jpg?width=0&s=AAU36CD6Z5xFeSgZC78C3w\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/405429835-723225509334164-6422826292257802856-n-101.jpg?width=260&s=wW29abEYbtPMwL28qovXjQ\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/405429835-723225509334164-6422826292257802856-n-101.jpg?width=768&s=aQ3br2o3cziQx_Mrto5MBA\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/405429835-723225509334164-6422826292257802856-n-101.jpg?width=1024&s=tRDJ3xawCWb4JfNRl0k-FQ\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/398296649-681896774033713-1791101546480367386-n-102.jpg?width=0&s=N-fm86NUcfPDJknMXauVDQ\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/398296649-681896774033713-1791101546480367386-n-102.jpg?width=260&s=tcbd3CZnrSN6-1w8Tmsdmw\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/398296649-681896774033713-1791101546480367386-n-102.jpg?width=768&s=FCe9hugl75lFOFi6CXjyEg\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/398296649-681896774033713-1791101546480367386-n-102.jpg?width=1024&s=_-uPGm5hr3kT6HE354F7Kw\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404433929-6821290251285945-5853251609724169357-n-103.jpg?width=0&s=aU5FhCbbQpt6Aosu9WLAZg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404433929-6821290251285945-5853251609724169357-n-103.jpg?width=260&s=FZgLKMHP9cZvJ4cC4r44OA\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404433929-6821290251285945-5853251609724169357-n-103.jpg?width=768&s=nPrgSBzOXoNTjnChip2lKQ\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404433929-6821290251285945-5853251609724169357-n-103.jpg?width=1024&s=ruEGVJ4aPLwilZgVfHdxVg\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404603545-1394119961500654-2943887683853730250-n-104.jpg?width=0&s=L45dSFFuZBv9kMcQauUTUA\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404603545-1394119961500654-2943887683853730250-n-104.jpg?width=260&s=MclxJp46nq-3iTnqy4ssEA\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404603545-1394119961500654-2943887683853730250-n-104.jpg?width=768&s=7TP79EhMeNWEFMa6jv1yOw\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/404603545-1394119961500654-2943887683853730250-n-104.jpg?width=1024&s=pNOCBaHqEHxXjomwy9M9mQ\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/385533872-370878598661815-656820005877942260-n-105.jpg?width=0&s=xfCbRBiFHA8HB9uSp9zZbg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/385533872-370878598661815-656820005877942260-n-105.jpg?width=260&s=qZXn6TJxfm1GLa3pTQIxzw\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/385533872-370878598661815-656820005877942260-n-105.jpg?width=768&s=e_1MJ6fN-5kB3aRXsKgd-w\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/385533872-370878598661815-656820005877942260-n-105.jpg?width=1024&s=5oOwf4B4X4EBxdMMJlGGnA\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/368130089-2036229503401177-318136453648087065-n-106.jpg?width=0&s=UHdYHvN3rn_Euk6bRZmgeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/368130089-2036229503401177-318136453648087065-n-106.jpg?width=260&s=QhkkqF3MM6IiVftNGlwlXg\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/368130089-2036229503401177-318136453648087065-n-106.jpg?width=768&s=0tl1znTFa63F55ccFUOajA\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/368130089-2036229503401177-318136453648087065-n-106.jpg?width=1024&s=6Z3zcyDytguReOwbupgy3Q\" alt=\"\"></div>

<p>Mẫu xe này được trang bị khối động cơ SOHC xi-lanh đơn làm mát bằng không khí, dung tích 110cc, sản sinh công suất tối đa 8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8.72 Nm tại 5.500 vòng/phút. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trên bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Honda Cross Cub 110 có lốp trước với kích thước 80/90-17 và lốp sau 80/90-17.</p>

<p>Ngoài Honda Cross Cub 110, trên thị trường hiện nay có khá nhiều mẫu xe máy số tí hon thuộc bản sản xuất giới hạn được nhập tư nhân về Việt Nam. Điểm chung của những chiếc xe này là thiết kế lạ mắt, và có giá bán đắt đỏ, ngang ngửa mẫu xe tay ga phân khối lớn như Honda SH 350i.</p>

<p>Cụ thể, một số mẫu xe như: Honda Dax ST125 2023 nhập khẩu từ Thái Lan đang được bán với mức giá trên 130 triệu đồng. Honda Dax Tamiya nhập tư nhân về Việt Nam thuộc bản sản xuất giới hạn và có giá bán lên đến 150 triệu đồng, ngang ngửa mẫu SH 350i lớn hơn nhiều về kích thước và trang bị. Hay mẫu xe Honda Monkey Custom bản đặc biệt ra mắt thị trường Thái Lan từ tháng 7 năm nay, hiện cũng đã được các đại lý tư nhân nhập khẩu về Việt Nam bán ra với giá hơn 130 triệu đồng...</p>

<p>T<em>in bài cộng tác gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: <a href=\"mailto:otoxemay@vietnamnet.vn\">otoxemay@vietnamnet.vn</a>. Xin cảm ơn!</em></p>

