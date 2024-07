Theo số liệu công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường Việt Nam tiêu thụ 155 xe sedan hạng D trong tháng 6/2024, giảm 25,8% so với tháng 5/2024 (209 xe) và giảm tới 66,9% so với tháng 6/2023 (469 xe).

Dưới đây là doanh số các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng D, tầm giá 1 tỷ đồng trong tháng 6/2024:

1. Toyota Camry: 107 xe

Kết thúc tháng 6/2024, Toyota Camry vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng D khi bán được 107 xe. Tuy nhiên, kết quả này giảm 2 xe so với tháng 5 và giảm 42,8% so với tháng cùng kỳ năm 2023 (187 xe). Lũy kế 6 tháng đầu năm, Toyota bán được 660 xe Camry (bao gồm phiên bản hybrid), giảm 52,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Toyota Camry 2.5HEV. Ảnh: Toyota VN

Hiện, Toyota Camry được phân phối tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản (2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5 HEV), giá dao động từ 1,105-1,495 tỷ đồng, cao nhất phân khúc hiện nay.

Về khả năng vận hành, Toyota Camry có ba cấu hình động cơ với dung tích 2.0L (2.0G và 2.0Q), dung tích 2.5L (2.5Q) và động cơ hybrid (2.5 HEV). Trong đó, động cơ xăng 2.0L có công suất 170 mã lực/206Nm, động cơ xăng 2.5L công suất 207 mã lực/250Nm và động cơ hybrid có công suất 264 mã lực/423Nm.

2. KIA K5: 21 xe

Trong tháng 6, KIA Việt Nam chỉ bán được 21 chiếc K5, nhiều hơn tháng 5 chỉ 1 xe nhưng giảm 74,4% so với tháng 6/2023 (82 xe). Lũy kế sau 2 quý đầu năm, chỉ có 132 chiếc KIA K5 được bàn giao tới tay người tiêu dùng, giảm 71,7% so với cùng kỳ năm 2023 (467 xe).

KIA K5. Ảnh: KIA VN

KIA Việt Nam đang phân phối ba phiên bản K5 (Luxury, Premium và GT-Line), giá dao động từ 859-999 triệu đồng.

KIA K5 được trang bị hai cấu hình động cơ xăng, dung tích 2.0L (Luxury/Premium) và dung tích 2.5L (GT-Line), công suất lần lượt 154 và 191 mã lực. Phiên bản Luxury và Premium sử dụng hộp số tự động 6 cấp, trong khi phiên bản GT-Line sử dụng hộp số 8 cấp. Tất cả các phiên bản KIA K5 bán tại thị trường Việt Nam đều dùng hệ dẫn động cầu trước.

3. Mazda6: 21 xe

Chỉ có tổng cộng 21 chiếc Mazda6 được bán ra trong tháng 6/2024, giảm 73% so với tháng trước đó (78 xe) và giảm tới 79% so với cùng kỳ năm 2023 (100 xe). Lũy kế 6 tháng đầu năm, có 237 chiếc Mazda6 được bán ra, giảm 61,2% so với cùng kỳ năm 2023 (612 xe).

Mazda6 Premium. Ảnh: Mazda VN

Mazda Việt Nam hiện đang phân phối Mazda6 với 3 phiên bản, giá dao động từ 744-874 triệu đồng. Đây là mức giá rẻ nhất phân khúc nhưng doanh số Mazda6 vẫn không như kỳ vọng.

Mazda6 được trang bị hai cấu hình động cơ 2.0L và 2.5L. Trong đó, động cơ 2.0L sản sinh công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200Nm. Động cơ 2.5L sản sinh công suất cao hơn, 188 mã lực và mô-men xoắn 252Nm. Tất cả các phiên bản Mazda6 đều sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

4. Honda Accord: 8 xe

Khép lại tháng 6, doanh số Honda Accord chỉ đạt được 8 xe nhưng vẫn tăng được 50% so với tháng 5 trước đó khi chỉ bán được 4 xe. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, có 40 chiếc Accord được bàn giao đến tay khách hàng, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2023 (26 xe).

Honda Accord. Ảnh: Honda VN

Honda Việt Nam chỉ phân phối duy nhất một phiên bản Accord với giá 1,319 tỷ đồng. Hiện, giá xe giảm 220 triệu, chỉ còn 1,099 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn tương đối nhiều so với KIA K5 và Mazda6 cùng một số phiên bản thấp của Toyota Camry. Không có nhiều phiên bản lựa chọn kèm giá bán cao đã cản trở doanh số phát triển của Honda Accord.

Honda Accord được trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp và dẫn động cầu trước.

Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn.