Dựa theo công bố doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công trong tháng 6/2024, Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có doanh số bán chạy nhất phân khúc sedan giá rẻ.

Khép lại tháng 6, thị trường tiêu thụ 3.772 xe ở phân khúc sedan giá rẻ (hạng B-C), giảm 4,3% so với tháng 5 trước đó (3.943 xe). Trong đó, riêng Hyundai Thành Công bán được 1.070 xe trong tháng 6/2024, chiếm 28,4% thị phần phân khúc sedan giá rẻ.

Dưới đây là doanh số phân khúc sedan giá rẻ tại Việt Nam trong tháng 6/2024:

1. Hyundai Accent: 968 xe

Trong tháng 6, có 968 chiếc Hyundai Accent được bàn giao đến tay khách hàng giúp mẫu xe này trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan giá rẻ. Với kết quả này, doanh số Hyundai Accent đã tăng 4,8% so với tháng 5 trước đó (924 xe) nhưng giảm 37,1% so với cùng kỳ năm 2023 (1.539 xe).

Hyundai Accent thế hệ mới. Ảnh: Hyundai Thành Công

Luỹ kế từ đầu năm đến hết tháng 6/2024, chỉ có 4.988 chiếc Hyundai Accent được bán ra, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7.452 xe.

Vào cuối tháng 5 vừa qua, Hyundai cũng ra mắt Accent thế hệ mới với 4 phiên bản (MT, AT, AT đặc biệt và AT cao cấp), giá dao động từ 439-569 triệu đồng.

Hyundai Accent mới trang bị động cơ 1.5L, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn đạt 144Nm. Xe trang bị hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp kèm hệ dẫn động cầu trước.

2. Toyota Vios: 769 xe

Toyota Vios trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai trong phân khúc sedan giá rẻ với 769 xe được bán ra trong tháng 6, tăng nhẹ 3 xe so với tháng 5 trước đó nhưng giảm tới 60,5% so với cùng kỳ năm 2023( 1.949 xe).

Toyota Vios. Ảnh: Toyota Việt Nam

Tổng kết 6 tháng đầu năm, chỉ 4.215 chiếc Vios được bán ra trên thị trường, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm 2023 (5.425 xe).

Hiện tại, Toyota Vios chỉ còn được bán với ba phiên bản chính, gồm E MT, E CVT và G CVT với giá dao động từ 479-592 triệu đồng.

Về vận hành, mẫu xe này được trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140Nm. Xe sử dụng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp, tuỳ phiên bản đi kèm dẫn động cầu trước.

3. Honda City: 443 xe

Tháng 5 trước đó, Honda City rớt khỏi vị trí top 5 xe sedan giá rẻ bán chạy nhưng trong tháng 6 này, mẫu xe đến từ Nhật Bản đã tăng tốc, đạt doanh số 443 xe, tăng 46,2% so với tháng trước (303 xe). Tuy vậy, so với cùng kỳ năm 2023, doanh số Honda City vẫn giảm 22,4% (tháng 5/2023: 571 xe).

Honda City RS. Ảnh: Honda VN

Hết 6 tháng đầu, có tổng cộng 3.316 chiếc Honda City được tiêu thụ trên thị trường, giảm 39,2% so với cùng kỳ năm 2023 (5.194 xe).

Honda City hiện được bán với 3 phiên bản (G, L và RS), giá dao động từ 559-609 triệu đồng, tương đối cao trong phân khúc sedan hạng B hiện nay.

Honda City sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L, cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại đại 145Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước.

4. KIA K3: 372 xe

KIA K3 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc hạng C, lọt top xe sedan giá rẻ bán chạy. Tháng 6 vừa qua, có 372 chiếc K3 được bán ra thị trường, tăng 18,1% so với tháng 5 trước đó (315 xe) và tăng 86% so với cùng kỳ năm 2023 (200 xe).

KIA K3 Turbo GT. Ảnh: KIA Việt Nam

Luỹ kế 6 tháng, có 1.510 chiếc KIA K3 được bàn giao đến tay khách hàng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2023 (1.495 xe).

Hiện, KIA Việt Nam đang bán 5 phiên bản K3 với 3 cấu hình động cơ gồm: 1.6L (MT, Luxury, Premium), 2.0L (Premium) và 1.6L tăng áp (Turbo GT). Giá bán dao động trong khoảng từ 549-714 triệu đồng.

Trong đó, 3 phiên bản sử dụng động cơ 1.6L có công suất 128 mã lực và mô-men xoắn đạt 157Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Phiên bản dùng động cơ 2.0L có công suất 159 mã lực và mô-men xoắn 194Nm, sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Cuối cùng, phiên bản dùng động cơ tăng áp 1.6L có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn đạt 265Nm, sử dụng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

5. Mazda2: 361 xe

Khép lại tháng 6, Mazda Việt Nam bán được 361 xe Mazda2, giúp mẫu xe này đứng vị trí thứ 5 trong số những mẫu sedan giá rẻ bán chạy. Dù vậy, kết quả này vẫn giảm tới 29,1% so với tháng 5 trước đó (509 xe) nhưng tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2023 (252 xe).

Mazda2. Ảnh: Mazda Phạm Văn Đồng

Tổng luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, có 2.372 chiếc Mazda2 được bán ra, tăng 15,1% so với tổng 6 tháng đầu năm 2023 (2.061 xe).

Mazda2 đang được bán với hai biến thể, hatchback và sedan với 5 phiên bản, giá lần lượt từ 408-544 triệu đồng. Đây cũng là một trong những mẫu xe hạng B có giá rẻ nhất hiện nay.

Về khả năng vận hành, Mazda2 được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L, với công suất 110 mã lực và 144Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Bạn có đánh giá gì về top xe sedan giá rẻ bán chạy nói trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Trân trọng mời bạn đọc gửi tin, bài, ảnh, video cộng tác về Ban Ô tô xe máy – Báo VietNamNet theo địa chỉ email: Otoxemay@vietnamnet.vn. Những nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!