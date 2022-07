Xe tải cơi nới sợ bị phạt nặng, 200 chủ phương tiện ở Tuyên Quang xin tự tháo thùng

Quốc lộ 37, hướng từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên qua huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) trước đây là tuyến đường “nóng” có nhiều xe chở vật liệu xây dựng qua lại. Sau hơn 1 tháng ra quân cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, những chiếc xe cơi nới thùng đã vắng bóng.

Chiều 29/7, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành lập chốt cân tải trọng tại Km188+600 trên quốc lộ 37. Sau ít phút, xe đầu kéo mang biển số 98C- 062.XX, kéo theo rơ-móoc BKS 88R- 007.XX bị dừng xe kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy, xe này không chở quá tải, không cơi nới thành thùng.

Tổ Tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tải trọng lưu động trên quốc lộ 37

Tài xế Vương Thanh T. (Đại Từ, Thái Nguyên) chia sẻ, thời gian qua, lực lượng chức năng xử lý lỗi vi phạm chở quá tải, cơi nới thùng rất chặt nên chủ phương tiện đã tự giác mang xe đi cắt.

“Chi phí cắt thùng cơi nới xe của tôi hơn 10 triệu đồng, biết là rất đắt nhưng không chấp hành thì sẽ bị phạt rất nặng”, anh T. nói.

Tương tự, tài xế Vũ Văn Kh. điều khiển xe đầu kéo mang BKS 88C-178.xx, kéo theo rơ-móoc 88R-009.xx cho hay, sau khi cắt thùng, chở đúng tải, cước phí mỗi chuyến đã tăng so với trước kia. Tuy nhiên, tâm lý lái xe thoải mái hơn do không nơm nớp sợ bị phạt, đi lại cũng an toàn hơn.

Các trường hợp xe tải cơi nới thành thùng sẽ bị xử lý nghiêm

Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông (Phòng CSGT Tuyên Quang) thông tin, từ 20/6 đến 29/7, lực lượng CSGT tỉnh đã xử phạt 218 xe chở quá tải trọng, 74 xe cơi nới thành thùng và 57 xe chở quá khổ.

Đã có 111 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân với tổng số 300 đầu xe kí cam kết không vi phạm chở quá tải, cơi nới thành thùng. Trong đó, có 200 xe vi phạm đã tự giác tháo dỡ thùng cơi nới (chiếm hơn 80% số xe vi phạm).

Các xưởng cắt thành thùng luôn trong tình trạng quá tải

“Việc các xe chở quá tải, cơi nới thành thùng hiện không còn đi lại ở các tuyến Quốc lộ, chỉ còn ít phương tiện cố tình vi phạm tìm vào các đường dân sinh, đường huyện để trốn tránh các tổ tuần tra. Để xử lý nghiêm các trường hợp xe này, chúng tôi đã tham mưu cho Phòng CSGT, Công an tỉnh lập các tổ tuần tra lưu động, chặn đường trốn tránh của các xe này”, Thiếu tá Phạm Văn Tuấn cho hay.