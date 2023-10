Theo báo cáo tài chính quý 3/2023 của tập đoàn ô tô Volkswagen (VW), nhu cầu tiêu thụ lớn tại Bắc Mỹ và Liên minh châu Âu đã giúp doanh số của VW tăng 7,4% bất chấp việc thị trường “nòng cốt” là Trung Quốc đang có dấu hiệu sụt giảm.

Kể từ tháng 7 đến tháng 9/2023, hãng đã giao tổng cộng 2,34 triệu ô tô tới tay người tiêu dùng. Trong đó, số lượng giao hàng tại thị trường Trung Quốc chiếm 837.200 xe, giảm 5,8% so với quý 2/2023.

Ngoài Volkswagen, 2 nhà sản xuất tới từ Đức khác là Mercedes-Benz và BMW đều cho biết doanh số bán hàng quý 3/2023 của họ tại Trung Quốc cũng bị sụt giảm do các vấn đề về chuỗi cung ứng và thay đổi mẫu mã sản phẩm mới.

Bất chấp việc doanh số bán hàng tại thị trường Trung Quốc sụt giảm, Volkswagen vẫn có một quý 3/2023 thành công nhờ các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Ảnh: VW.

Năm 2023, chính phủ Trung Quốc đã ngừng trợ giá xe điện đối với người mua sau khi thị phần xe điện tại quốc gia này đạt 25% tổng doanh số bán ô tô mới, làm sụt giảm nhu cầu mua sắm của người dân. Bên cạnh đó, cuộc chiến giảm giá đang kéo toàn bộ ngành sản xuất ô tô Trung Quốc vào thời điểm vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, điểm sáng hiếm hoi đó là doanh số bán lẻ ô tô tại Trung Quốc đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng 9, tăng 2 tháng liên tiếp sau nhiều tháng sụt giảm. Điều này có thể là do nhu cầu mua xe vào cuối năm của người dân tăng cao hơn để chuẩn bị cho các ngày lễ quan trọng.

Đáng chú ý, theo hãng Volkswagen, quý 3 chứng kiến thị phần xe điện trong tổng số xe mới được bán ra thị trường của hãng tăng tới 41% so với quý trước đó, đạt 209.900 xe và chiếm 9% lượng giao hàng của tập đoàn.

Dù các chỉ số kinh doanh cực kỳ tốt như vậy, ông Hildegard Wortmann, thành viên của ban điều hành mở rộng VW cho biết số lượng đặt hàng của hãng thấp hơn kỳ vọng ban đầu do xu hướng của thị trường chung thấp hơn so với dự kiến. Điều này cũng khiến cho nhà máy sản xuất Zwickau của Volkswagen ở miền Đông nước Đức đã phải chấm dứt phương thức hoạt động liên tục 3 ca một ngày do lượng đơn hàng giảm xuống.

