Theo nguồn tin của VietNamNet, trên thực tế, VinFast từng thử nghiệm lắp thiết bị chống đỗ ở vị trí sạc dành riêng cho xe điện. Chỉ khi nào chủ xe điện kích hoạt trụ sạc, chiếc khoá chống đỗ sẽ tự cụp xuống, xe mới chui vào được. Tuy nhiên, sau giai đoạn thử nghiệm, thiết bị này vẫn chưa được triển khai lắp đại trà, do số lượng và mật độ ô tô điện hiện vẫn còn thấp, nên chủ yếu vẫn trông chờ vào ý thức của người dùng là chính. Theo chia sẻ của các chủ xe điện, hiện đang có hai vấn đề chính liên quan đến trạm sạc mà họ hay gặp phải, đó là xe xăng đỗ vào vị trí sạc của xe điện và taxi điện tranh trụ sạc với xe của khách thường. Tuy nhiên, thực tế là ở một số trạm sạc của VinFast, có một số trụ sạc chưa được đấu điện và kích hoạt để đưa vào hoạt động, do nhu cầu và mật độ xe điện tại khu vực đó còn thấp. Xe xăng hoặc taxi đỗ vào chỗ sạc về bản chất là không ảnh hưởng đến việc sạc của xe điện, nhưng có thể khiến các chủ xe điện hiểu nhầm là đang bị tranh trụ sạc. Về phía taxi Xanh SM, hãng này cho biết, đã ban hành quy định với đội ngũ tài xế về việc chỉ được sạc ở những trạm nào, hoặc chỉ được sạc bao nhiêu trụ trong cùng một trạm, còn lại để nhường cho các xe khác. Việc này được thanh tra, giám sát và xử phạt hàng ngày đối với những tài xế có hành vi tranh trụ sạc, chỗ đỗ của khách, do đó đến nay tình trạng này cơ bản đã được xử lý. Theo đại diện GSM, một số phản ánh của khách hàng về việc bị taxi tranh trụ sạc, sau khi xác minh thì thực chất xe đang đỗ ở những ô sạc không có điện, khiến khách hiểu nhầm. Ngoài ra, đối với những trụ sạc nằm trong khu vực do Vingroup quản lý sẽ luôn có bảo vệ nhắc nhở để xe xăng không được đỗ vào khu vực sạc của xe điện. VinFast cũng khuyến khích khách hàng đặt lịch sạc qua app trước khi đến để đảm bảo giữ chỗ trước, không bị xe khác chen ngang. Theo nhiều chủ xe điện, trong giai đoạn trước mắt, đây có thể xem là giải pháp hiệu quả nhất để tránh việc phải đi lòng vòng tìm trạm sạc, hoặc đến nơi thì không còn trụ trống để sạc. Về lâu dài, khi lượng người sử dụng xe điện tăng lên, cộng đồng cần hình thành những thói quen, quy ước mới để tạo ra "văn hoá" sử dụng xe điện, giống như cách mà mọi người đang sử dụng xe xăng, để xoá bỏ những bất cập hiện nay.