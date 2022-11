Xem trực tiếp bóng đá Argentina vs Saudi Arabia, World Cup 2022 ở kênh nào?

Xem trực tiếp Argentina vs Saudi Arabia World Cup 2022 - VietNamNet cung cấp kênh sóng trực tiếp trận Argentina vs Saudi Arabia, thuộc bảng C World Cup 2022.

Trận khai màn của bảng C World Cup 2022 giữa Argentina vs Saudi Arabia diễn ra vào lúc 17h00 ngày 22/11, trên sân vận động Lusail. Màn đọ sức giữa Argentina vs Saudi Arabia được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV Cần Thơ. Để phục vụ quý độc giả, Vietnamnet tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Argentina vs Saudi Arabia, bắt đầu từ lúc 16h30 cùng ngày. Messi và Argentina đá trận ra quân gặp đối thủ nhẹ ký, Saudi Arabia Thông tin bên lề - Argentina bất bại trong 35 trận gần nhất, kéo dài từ năm 2019. - Hàng thủ Argentina giữ sạch lưới ở 6/7 trận đấu gần đây. - Saudi Arabia không thể ghi bàn vào lưới 3 đội bóng Nam Mỹ mà họ chạm trán trong năm 2022. Đội hình dự kiến Argentina: E.Martinez; Foyth, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, L.Martinez, Di Maria. Saudi Arabia: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj, Al-Daswari; Al-Buraikan. Xem thêm các tin tức World Cup 2022 mới nhất Bảng xếp hạng World Cup 2022 - Bảng C Bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2022 bảng C được cập nhất mới nhất, liên tục trên báo VIetNamNet. Lịch thi đấu World Cup 2022 - Bảng C Lịch thi đấu World Cup 2022 - VietNamNet cập nhật chi tiết lịch thi đấu bảng C giải vô địch bóng đá Thế giới 2022 tại đây Nhận định bảng C World Cup 2022: Messi đấu Lewandowski Bên cạnh sức mạnh vượt trội của đội tuyển Argentina, bảng C World Cup 2022 là cuộc so tài được chờ đợi giữa hai ngôi sao tấn công Messi và Lewandowski.