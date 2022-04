Xem trực tiếp bóng đá Real Madrid vs Chelsea ở đâu?

Trận tứ kết lượt về vòng tứ kết UEFA Champions League giữa Real Madrid vs Chelsea diễn ra vào lúc 2h ngày 13/4 (giờ Việt Nam), trên sân Bernabeu.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp màn so tài rất đáng chú này trên FPT Play.

Để phục vụ quý độ giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Real Madrid vs Chelsea.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Chelsea

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Nacho Fernandez, David Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric; Federico Valverde, Karim Benzema, Vinicius Jr.

Chelsea: Edouard Mendy; Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rudiger; Reece James, Mateo Kovacic, N’Golo Kante, Marcos Alonso; Hakim Ziyech, Mason Mount; Kai Havertz.

