Đêm nay, người hâm mộ Esports trên toàn thế giới sẽ có một đêm không ngủ khi những trận đấu đỉnh cao nhất của 2 tựa game CSGO và DOTA2 sẽ được diễn ra.

Với DOTA2, giải đấu Dream League mùa thứ 19 đã đi đến những chặng đường cuối cùng. Sau 2 tuần thi đấu cực kì căng thẳng giữa 16 đội tuyển hàng đầu thế giới, 3 cái tên xuất sắc nhất đã được xác định bao gồm: Gaimin Gladiators, Team Liquid và Shopify Rebellion. Họ sẽ cùng nhau tranh tài để tìm xem ai là chủ nhân của phần thưởng trị giá 500.000 đô la mỹ cùng tấm vé để đến với Riyadh Masters - giải đấu có tổng tiền thưởng lên tới 15 triệu đô sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây tại Ả rập.

Gaimin Gladiators là đương kim vô địch Major DOTA2. Với độ “chín” về mặt đội hình, đội tuyển này đang cố gắng để có thể bảo vệ thành công danh xưng “đội tuyển số 1 thế giới” ở thời điểm hiện tại trước một “ngựa ô” Shopify Rebellion cùng một Team Liquid đang có một điểm rơi phong độ cực kì tốt

Còn ở bộ môn CSGO, giải đấu IEM Master đầu tiên trong năm - IEM Rio 2023 - cũng có sự góp mặt của với 16 cái tên với 16 phong cách thi đấu khác nhau. Họ đã cạnh tranh với nhau trong suốt 1 tuần tại thành phố Rio De Janeiro để cùng tìm ra 2 ứng cử viên sáng giá nhất là Team Vitality cùng Heroic để nâng cao chiếc đĩa bạc - chiếc cup danh giá của giải đấu này.

Với Heroic, chuỗi thành tích về nhì liên tục trong nửa năm trở lại đây đang thực sự khiến Cadian cùng những người đồng đội muốn giành danh hiệu này bằng mọi giá để khẳng định sức mạnh của mình. Còn với Vitality, đây là cơ hội để họ đi tìm lại bản thân sau những cú trượt dài thời gian gần đây.

Ngoài ra, tại đêm chung kết của bộ môn CSGO sẽ có sự góp mặt rất đặc biệt của khách mời - Bình luận viên Quốc Việt, một bình luận viên Bóng đá có niềm đam mê với thể thao điện tử. Đây là lần đầu tiên một Bình luận viên các bộ môn chính thống xuất hiện và tham gia vào với một bộ môn Thể thao điện tử. Sự kết hợp độc đáo và mới lạ đó chắc chắn sẽ tạo ra được nhiều điều bất ngờ

Tất cả các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu DOTA2 - Dream League 19 cùng giải đấu CSGO - IEM Rio 2023 sẽ được phát trên kênh Youtube On Gaming và ứng dụng ON Plus của VTVcab.