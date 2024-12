Tự ý dùng thuốc, men gan bất ngờ tăng cao gấp 34 lần

Ông P.V.B (63 tuổi, Hà Nam) có tiền sử mắc viêm gan B mạn tính từ năm 2009. Đều đặn từ khi phát hiện đến tháng 3 năm nay, bệnh nhân luôn tuân thủ uống thuốc theo đơn của bác sĩ.

Lần kiểm tra gần nhất vào tháng 3 vừa qua cho kết quả men gan ổn định, tải lượng virus dưới ngưỡng ghi nhận. Tuy nhiên, sau đó 3 tháng, bệnh nhân chủ quan nghĩ rằng tình trạng viêm gan B đã được kiểm soát hoàn toàn nên tự ý dùng thuốc - cách ngày uống 1 viên không theo chỉ định của bác sĩ và không định kỳ xét nghiệm kiểm tra.

Khoảng 1 tuần nay, ông B. thấy chán ăn, mệt mỏi, kèm nước tiểu sậm màu tăng dần, số lượng nước tiểu ít. Trước dấu hiệu bất thường, ông B. được người nhà đưa đến Hệ thống Y tế MEDLATEC kiểm tra.

Không tuân thủ phác đồ điều trị và bỏ qua việc xét nghiệm định kỳ, nam bệnh nhân tá hỏa phát hiện men gan cao gấp 34 lần

Kết quả thăm khám cho thấy chỉ số xét nghiệm men gan tăng 34 lần so với giới hạn bình thường cùng sự bất thường nhiều chỉ số khác. Siêu âm ổ bụng có hình ảnh gan thô nhẹ. Ông B. được chẩn đoán đợt bùng phát viêm gan B mạn tính, ngay lập tức phải nhập viện điều trị cấp cứu can thiệp. May mắn dưới sự cứu chữa tích cực và kịp thời, ông B. tránh được nguy cơ suy gan cấp.

Trường hợp đáng tiếc xảy ra với ông B. không phải hiếm gặp. Nhiều người bỏ ngoài tai, hoặc trì hoãn lịch kiểm tra định kỳ khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề.

Lợi ích của xét nghiệm máu tổng quát

ThS.BSNT Trần Văn Chiều - Trưởng phòng Hóa sinh, Trung tâm Xét nghiệm MEDLATEC khuyến cáo, người dân nên thực hiện một số xét nghiệm sau khi đi kiểm tra tổng quát định kỳ, gồm:

Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: Kiểm tra chỉ số hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, phát hiện sớm các bệnh lý về máu như thiếu máu, rối loạn đông máu, nhiễm trùng máu…

Xét nghiệm lipid máu/mỡ máu: Xác định hàm lượng cholesterol và triglyceride trong máu để kiểm soát các bệnh về tim và thành mạch.

Xét nghiệm kiểm tra chức năng gan mật: Phát hiện ra có gặp phải bệnh lý ở gan và đường mật hay không.

Xét nghiệm glucose máu/ đường máu: Xác định nồng độ glucose/ đường trong máu, chẩn đoán hoặc theo dõi điều trị bệnh lý đái tháo đường.

Xét nghiệm kiểm tra chức năng thận: Nếu nồng độ ure và creatinin trong máu cao, cho biết chức năng bài tiết của thận bị suy giảm.

Thực hiện xét nghiệm máu tổng quát định kỳ giúp kiểm soát sức khỏe và kịp thời phát hiện nguy cơ bệnh tật. Ảnh: MEDLATEC

Sau khi có kết quả xét nghiệm, nếu phát hiện những vấn đề bất thường, người xét nghiệm sẽ được bác sĩ chỉ định làm thêm các kỹ thuật chuyên sâu, từ đó chẩn đoán chính xác tình trạng, giai đoạn bệnh và đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Thời gian lý tưởng nhất để thực hiện xét nghiệm máu tổng quát đối với người khỏe mạnh là 6 - 12 tháng/ lần. Đối với người đang mắc bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định lịch kiểm tra tùy theo loại bệnh, tình trạng bệnh, có thể với tần suất thường xuyên hơn.

