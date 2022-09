Xét xử hacker Nhâm Hoàng Khang tội cưỡng đoạt tài sản

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa. Có 3 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Nhâm Hoàng Khang.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã áp dụng theo Pháp lệnh mới, không cho phép các nhà báo quay phim, chụp ảnh tại phiên tòa.

Theo truy tố, do có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, Nhâm Hoàng Khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên trang website sàn T-Rex của ông Vũ Ngọc C. nên nhanh chóng lấy được thông tin của 29.000 khách hàng trên sàn T-Rex.

Bị cáo Nhâm Hoàng Khang ra tòa hôm nay

Sau đó, Khang gọi điện cho nhân viên của ông C. dọa sẽ tấn công sàn T-Rex làm cho sàn này sập và gửi mail cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công.

Sợ mất uy tín với khách hàng và sợ sàn T-Rex bị đánh sập nên từ ngày 11/11/2020 đến ngày 1/2/2021, ông C. đã chuyển cho Khang gần 292 triệu đồng.

Ngoài ra, Nhâm Hoàng Khang còn sử dụng tài khoản để chiếm đoạt 8,2 triệu đồng trên sàn T-Rex rồi bán cho người khác.

Bức xúc trước sự tống tiền của Khang, ngày 16/6/2021, ông C. đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Nhâm Hoàng Khang còn khai đã xâm nhập vào tài khoản Facebook mang tên "Đạo diễn Hoa Hạ" của bà P. sau đó cung cấp thông tin cho bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngoài ra, Nhâm Hoàng Khang khai đã lấy danh sách 85 tài khoản người đang dùng đăng tải một số hình ảnh lên trang web của báo điện tử VOV.

Do bà P. xác định không thiệt hại và không tố cáo Khang. Còn báo điện tử VOV xác định danh sách 85 tài khoản Nhâm Hoàng Khang lấy được là danh sách tài khoản người đang dùng online và là người dùng bình thường, không liên quan đến web điện tử VOV. Vì vậy, Công an TP.HCM có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính Nhâm Hoàng Khang.

Trong quá trình bắt giữ Khang, Công an TP Cần Thơ còn thu giữ được trên người anh ta 0,01 gram ma túy tổng hợp do Khang tàng trữ để sử dụng. Do khối lượng chưa đủ khởi tố hình sự nên Công an TP Cần Thơ có văn bản đề nghị xử phạt vi phạm hành chính.