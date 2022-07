HĐXX tuyên phạt Nguyễn Nhật Lộc (SN 1980, ở quận Hà Đông, Hà Nội) 6 năm 3 tháng tù, Đường Văn Kiểm (SN 1988, ở Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) 5 năm tù và Phạm Văn Chiến (SN 1996, ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) 6 năm tù về cùng tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Trước đó, khoảng 20h ngày 30/7/2020, tại công trình xây dựng số 16A Nguyễn Công Trứ, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn lao động, làm 3 người tử vong tại chỗ, một người được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Nạn nhân được xác định là những người được thuê lao động thời vụ, dọn vệ sinh tại công trình này.

Theo cáo buộc, công trình 16A Nguyễn Công Trứ xây dựng dự án tòa nhà Văn phòng do Công ty cổ phần du lịch thương mại và đầu tư là chủ đầu tư công trình. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Nam (Công ty An Nam) được thuê để lắp đặt hạng mục vách ngăn khu nhà vệ sinh.

Ngày 30/7/2020, anh Trương Xuân Trung (Trưởng phòng Kỹ thuật xây dựng, Công ty An Nam) cử Nguyễn Nhật Lộc (nhân viên kỹ thuật) đến công trình 16A Nguyễn Công Trứ sắp xếp công việc chuyển vật tư.

Sau khi khảo sát, Lộc nhận thấy, chỉ có thể chuyển vật tư từ tầng 1 lên sàn tầng 7 nên đã nhờ các mối quan hệ để liên hệ với Đường Văn Kiểm và Phạm Văn Chiến (nhân viên tại công trường) để mượn Gondola (giàn giáo treo) vận chuyển vật tư.

Kiểm và Chiến không trực tiếp điều khiển Gondola mà hướng dẫn nhóm người lao động thời vụ dọn vệ sinh điều khiển thiết bị này. Quá trình vận hành, khi Gondola lên đến tầng 7 đã bị gãy ở đoạn giữa Gondola khiến vật tư cùng 4 người rơi xuống tầng 1.

Ba người bị tử vong tại chỗ, còn một người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và bị tử vong sau đó.

Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo Nguyễn Nhật Lộc, Đường Văn Kiểm và Phạm Văn Chiến có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, gây ra vụ tai nạn lao động thương tâm làm 4 người tử vong như trên.

Theo nhận định của HĐXX, đây là vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động rất nghiêm trọng, hậu quả vụ án khiến 4 người tử vong. Vì vậy, việc xét xử phải đảm bảo công minh, chính xác, đúng người, đúng tội, vừa mang tính trừng phạt vừa mang tính giáo dục chung.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm các quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn lao động, dẫn đến hậu quả thiệt hại về tính mạng cho người lao động. Do đó, cần thiết áp dụng hình phạt tù nghiêm đối với các bị cáo là cần thiết để có tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

HĐXX cũng xét đến hoàn cảnh khó khăn của các bị cáo khi họ chỉ là công nhân lao động nên đã không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo, đại diện gia đình bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan… đã tự giải quyết việc bồi thường thiệt hại. Đến nay không ai có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự, nên tòa không giải quyết.

Ngoài mức án dành cho các bị cáo, HĐXX kiến nghị Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính đối với những lỗi vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ án đối với các trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

T.Nhung