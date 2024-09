Theo ghi nhận của VietNamNet, từ chiều qua 6/9 cho đến nay, ảnh hưởng của siêu bão Yagi với các cơn gió lốc mạnh đã xuất hiện và gây thiệt hại cho người dân có ô tô đỗ ven đường, dưới gốc cây trong các khu chung cư, khu đô thị. Dù đã nắm bắt được thông tin về siêu bão đổ bộ miền Bắc nhưng nhiều người dân có ô tô vẫn thản nhiên để xe ngoài trời, mặc kệ "số phận" của xế cưng trước thiên tai. Hậu quả không tránh khỏi là hàng loạt xe bị cây đổ đè vào dẫn tới hư hỏng.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận các trường hợp cây đổ đè lên ô tô từ chiều qua đến nay:

Xe bán tải Nissan Navara bị cây bật gốc đổ vào đuôi xe tại Chung cư Thông tấn xã, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào sáng 7/9. Ảnh: Thái Hà

Chiếc xe Chevrolet Spark cũng ở khu đô thị Kim Văn Kim Lũ- Chung cư Thông tấn xã, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị cây bật gốc, đè thẳng vào nóc chiều 7/9. Ảnh: Thái Hà

Một chiếc Chevrolet Spark khác đỗ gần đó bị cột bê tông đổ vào, làm vỡ kính sau. Ảnh chụp trưa 7/9 tại đường nội khu trong khu đô thị Kim Văn Kim Lũ - Chung cư Thông tấn xã. Ảnh: Thái Hà

Cây đổ vào hàng xe đỗ lề đường gần Làng quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội sáng 7/9. Ảnh: Trung Hiển/OFFB

Toyota Vios đỗ gần công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội bị cây to đổ đè lên, sáng 7/9. Ảnh: Trung Hiển/OFFB

Sáng 7/9, Hyundai Grand i10 đỗ trên vỉa hè đường Thái Thịnh, Hà Nội bị cây bật gốc đè lên. Ảnh: Nguyễn Diễn/OFFB

KIA Carnival tiền tỷ bị cây đè trúng trong khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội vào sáng 7/9. Ảnh: Thắng Trần/ OFFB

Cây to đổ trên vỉa hè gần Cầu Bươu, Hà Nội vào sáng 7/9, đe dọa dãy ô tô đỗ ngay bên cạnh. Ảnh: Trần Anh Vũ/ OFFB

Chiếc Mazda3 Sport đeo biển đẹp bị cây xà cừ đè bẹp vào chiều 6/9 tại khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Giang Nguyễn

Chiếc Chevrolet Aveo bị cây bật gốc đè lên chiều 6/9 tại khu đô thị Linh Đàm (Ảnh: Phúc Văn/OFFB)

Theo chia sẻ của nhiều chủ ô tô, việc đỗ xe ngoài đường là "bất đắc dĩ" do hàng ngày thiếu chỗ đỗ. Ngay tại các khu chung cư, muốn có một suất đỗ ô tô thì buộc phải có hộ khẩu, có sổ đỏ chính chủ và còn phải xếp hàng chờ có suất trống mới được gửi trong hầm.

Để đỗ xe an toàn vượt qua cơn bão số 3, các chủ xe ô tô nên cố gắng đưa xe tránh xa khu vực có cây to, cột điện hoặc tường cũ đã xây lâu. Tốt nhất, nên tìm cách gửi xe vào hầm đỗ ở các trung tâm thương mại hoặc khu nhà chung cư. Có thể, phí đỗ xe hai ngày mưa bão sẽ cao hơn ngày thường, lên tới vài trăm nghìn đồng nhưng sẽ là nhỏ so với khoản chi phí sửa xe từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng khi xe bị cây đổ đè vào. Khi bị cây đè, chi phí sửa vết lõm, kính vỡ chỉ tốn vài triệu, nhưng nếu bị cây to đè vào hư hỏng toàn bộ mui xe, vỡ toàn bộ kính lái, ảnh hưởng dàn gầm thì chi phí sẽ tốn hơn rất nhiều.

