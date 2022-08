Xu hướng bà mẹ 16 tuổi nguy hại trên TikTok

Hashtag #teenmom hiện có hơn 11 tỷ lượt xem trên TikTok. Hơn 10 triệu lượt xem trong số này thuộc về Brooke Morton, người mẹ 16 tuổi sống ở New York, Mỹ, theo The New York Post.

Morton tạo tài khoản TikTok sau khi sinh con gái, Aloura Lavender, vào tháng 3/2021, chỉ vài tháng trước sinh nhật lần thứ 15 của cô. Hầu hết clip của cô đều đạt được vài trăm nghìn lượt xem. Một số clip, chẳng hạn như clip kể chuyện mang thai ngoài ý muốn ở tuổi thiếu niên, đã đạt được hơn 10,5 triệu lượt xem. "Khi biết mình mang thai, tôi quyết định sẽ giữ lại đứa bé. Việc mang thai thực sự khó khăn đối với tôi và cả những người xung quanh". Morton không phải là người đầu tiên trong gia đình cô trở thành phụ huynh ở tuổi vị thành niên. Mẹ và cha của cô cũng chưa đủ 18 tuổi khi có con đầu lòng. Brooke Morton sinh con ở tuổi 14. Ảnh: _brookemortonn. Bùng nổ bà mẹ tuổi teen trên TikTok Brooke Morton và Jason Vaughn hẹn hò được 11 tháng khi Morton mang thai ở tuổi 14. Cặp đôi, hiện lần lượt 16 và 17 tuổi, sống cùng với con gái Aloura tại nhà của cha Vaughn ở thị trấn Cornwallville, ngoại ô New York. Sau khi sinh con, Morton không thể đến trường. Cô chỉ tham gia các lớp học trực tuyến để có thể ở nhà với Aloura. Người mẹ 16 tuổi cho biết ưu tiên hàng đầu của cô lúc này là chăm sóc con nhỏ. Bằng việc chia sẻ kinh nghiệm sinh đẻ, nuôi con và hình ảnh cuộc sống thường ngày, Morton và Vaughan có gần 2 triệu người theo dõi trên YouTube, TikTok và Instagram. Gia đình Brooke Morton và Jason Vaughn có hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Ảnh: _brookemortonn. Cả hai đã trở thành một phần của nhóm phụ huynh tuổi teen bùng nổ trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Cadyn Potvin, người sinh con khi đang học trung học cơ sở vào năm 2021, có gần 5.000 người theo dõi trên Instagram, 60.000 follower trên TikTok và cũng thường xuyên xuất hiện trong các bài đăng của Morton. Sarah Homrich, bà mẹ 2 con 19 tuổi với 900.000 người theo dõi trên TikTok và 26.000 người trên Instagram, không biết Morton ngoài đời, nhưng họ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Gây lầm tưởng Theo yêu cầu từ một trong 1,5 triệu người theo dõi trên TikTok, Morton đã quay clip với mẹ của mình, người cũng sinh con khi ở tuổi vị thành niên. Theo Morton, cha mẹ đều thể hiện ủng hộ khi cô quyết định sinh con ở tuổi 14. Những bài đăng, clip của Morton có xu hướng làm cho cuộc sống của các bà mẹ tuổi teen có vẻ dễ dàng. Mái tóc của cô luôn được làm xoăn sóng, chải chuốt một cách hoàn hảo. Lớp trang điểm không lem, không trôi khi cô thay bỉm, pha sữa, dỗ con đi ngủ. Cô bé Aloura dường như rất ngoan ngoãn và không bao giờ quấy khóc. Người xem chỉ được chứng kiến ​​những khoảnh khắc hạnh phúc: Aloura cười khúc khích, Morton và Vaughan hôn nhau, cả gia đình 3 người nhảy múa trước camera. Cadyn Potvin chụp ảnh cùng con gái trong lễ tốt nghiệp trung học hồi tháng 6. Ảnh: _cadynn_. Không có clip hoặc hình ảnh nào tiết lộ những khó khăn mà một gia đình trẻ thường phải đối mặt, mặc dù Morton thừa nhận rằng cô từng "sợ hãi" và "cảm thấy bị phán xét" trong giai đoạn mang thai. Hai năm sau khi mang thai, Morton tỏ ra không hối hận. Trong clip trên YouTube vào tháng 7/2021, Morton tổng kết kinh nghiệm của mình: "Tôi thực sự không có bất kỳ vấn đề gì phải phàn nàn, ngoài việc lưng tôi bị đau khi luôn phải bế con theo". Theo nghiên cứu năm 2014, xu hướng "phụ huynh tuổi teen" trên mạng xã hội xuất hiện vào thời điểm mà tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên thực sự đang giảm ở Mỹ. Bất chấp lo ngại các chương trình truyền hình thực tế như 16 and Pregnant và Teen Mom của MTV sẽ gây chú ý và thậm chí khuyến khích việc sinh đẻ ở tuổi vị thành niên, tỷ lệ mang thai của các cô gái 15-19 tuổi đã tiếp tục giảm mạnh vào năm 2020. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh việc khai thác chủ đề này tương đối nhạy cảm vì phải vừa đảm bảo không khuyến khích nhưng cũng tránh tâm lý kỳ thị. Tiến sĩ Meghan Downey, nhà tâm lý học lâm sàng ở New York từng làm việc với nhiều thanh thiếu niên, cho rằng những người như Morton chỉ đang tô hồng cuộc sống của cha mẹ tuổi teen. Đây là lý do nội dung này nên được chia sẻ một cách thận trọng hơn. "Tôi hy vọng chúng ta có thể cố gắng cân bằng giữa việc không khuyến khích việc mang thai ở tuổi vị thành niên và đồng thời hỗ trợ những người phải gánh chịu hậu quả", bà Downey nói. Các bà mẹ tuổi teen có tỷ lệ trầm cảm sau sinh và rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) cao hơn nhiều so với nhóm trên 25 tuổi. Theo Zing