Con chó Pitbull cắn chết cụ bà 82 tuổi - Ảnh: X.A

Đại tá Ngô Xuân Phú – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, vào tối 17/5, con gái của cụ Đặng Thị Vân (SN 1941, ngụ phường Bình Thắng, TP Dĩ An) dắt chó Pitbull gia đình nuôi trong lồng sắt ra ngoài sân để cho ăn.

Thời điểm này, cụ Vân ngồi trong nhà nói lớn tiếng vọng ra khiến con chó Pitbull hoảng loạn, sau đó lao vào trong nhà cắn xé vào vùng đầu khiến cụ gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, con gái cụ Vân đã chạy tới kéo con chó ra ngoài nhưng do thể trạng chó Pitbull to lớn nên không thể kéo đi. Nạn nhân sau khoảng 2 phút thì tử vong.

Sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đã phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả điều tra cho thấy bà Vân tử vong do nhiều vết cắn từ chó Pitbull.

Cơ quan CSĐT cũng phối hợp với trạm thú y địa phương gây mê chó Pitbull để phục vụ công tác điều tra, sau đó bàn giao cho gia đình quản lý, theo dõi bệnh dại trong 14 ngày.

Hiện gia đình đã bán con chó Pitbull này cho lò mổ.