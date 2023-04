Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng hàng không, hãng hàng không quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định an ninh hàng không, an ninh trật tự, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác kiểm soát an ninh, đặc biệt trong cao điểm phục vụ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và giai đoạn hè năm 2023.

Xử lý nghiêm nhân viên an ninh hàng không gây phiền nhiễu, tiêu cực (Ảnh: Hoàng Hà)

Các doanh nghiệp cảng hàng không và hãng hàng không cần thực hiện trách nhiệm nếu để xảy ra vụ việc vi phạm quy trình, thủ tục, quy định an ninh hàng không

Đối với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, Cục yêu cần thực hiện chặt chẽ quy định, quy trình; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những trường hợp nhân viên gây phiền nhiễu, tiêu cực, có biểu hiện thực hiện không đúng quy định, quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến việc kiểm tra giấy tờ của hành khách sử dụng để đi tàu bay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến hành khách việc sử dụng giấy tờ để đi tàu bay; công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không để hành khách nhận biết và thực hiện đúng quy định.