Không chấp nhận sự can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thông báo nêu, Bộ Công an duy trì thường xuyên việc tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là chuyên đề về kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tất cả các trường hợp vi phạm.

Chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị (nhất là lực lượng CSGT) nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp của các cá nhân, đơn vị vào quá trình xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.