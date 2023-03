Ngày 30/3, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Quốc Đức (40 tuổi; ngụ đường Hồ Sỹ Tân, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) số tiền 42,5 triệu đồng.

Người này bị xử phạt về hành vi “Có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên…”, căn cứ Nghị định 14/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và Nghị định 119/2020/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Phóng viên Hoàng Quân đến trụ sở Công an phường Nại Hiên Đông trình báo sự việc nhận cuộc gọi đe dọa vào ngày 11/2. Ảnh: G.Q

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, chiều 11/2, anh Hoàng Văn Quân (38 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) là phóng viên Chuyên đề Công an TP.HCM (Báo Công an nhân dân) nhận điện thoại của một người đàn ông từ số máy 0917279779.

Qua điện thoại, người đàn ông này xưng là anh của bà T.T.H (SN 1983, ngụ đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - liên quan trong bài phản ánh đăng trên báo giấy và báo điện tử Chuyên đề Công an TP.HCM của anh Quân thực hiện. Cuộc gọi dài hơn 7 phút, người đàn ông này liên tục chửi bới, dùng lời lẽ dọa giết cả gia đình anh Quân.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Nại Hiên Đông và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà làm rõ người sử dụng số điện thoại 0917279779 gọi điện đe dọa giết cả nhà phóng viên Hoàng Quân là ông Nguyễn Quốc Đức.

Theo cơ quan công an, ngoài phạt tiền, ông Đức buộc phải xin lỗi công an khai về hành vi đe dọa phóng viên. Tuy nhiên, anh Quân không đồng ý gặp mặt, do đó ông Đức đã viết thư xin lỗi anh Quân gửi đến Công an phường Nại Hiên Đông.