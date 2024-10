Tại Hội thảo và Triển lãm Smart Banking 2024, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, tỷ lệ số hoá của ngành ngân hàng là rất cao với mức tăng trưởng mạnh mẽ, mang vai trò kết nối với các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Ngành ngân hàng đã kết nối và tích hợp với dữ liệu của Bộ Công an, viễn thông,…

Tuy nhiên, Phó Thống đốc cho rằng, việc tích hợp với nhiều đơn vị cũng mang đến những nguy cơ liên quan đến an toàn bảo mật và gián đoạn vận hành.

Mặc dù đã có 38 triệu tài khoản ngân hàng được làm sạch dữ liệu, số vụ việc lừa đảo đối với khách hàng cá nhân đã giảm rõ rệt kể từ sau khi triển khai Quyết định 2345/QĐ-NHNN, Thông tư 17/2024/TT-NHNN, dù vậy, Phó Thống đốc khẳng định không có một biện pháp nào triệt để và hoàn hảo.

Theo báo cáo từ các tổ chức tín dụng, sau khi thực hiện xác thực sinh trắc học, số lượng vụ lừa đảo đã giảm đến 50% so với trước đây”, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết hồi giữa tháng 10.

“Quyết định 2345, Thông tư 17 đã siết chặt việc mở tài khoản chính chủ khách hàng cá nhân. Tuy nhiên từ đây xảy ra tình trạng lách quy định bằng mở tài khoản doanh nghiệp, lách xác thực sinh trắc học để phục vụ mục đích gian lận”, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nói.

Ông Dũng cho biết, trong thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ chú trọng hơn hoạt động mở tài khoản của doanh nghiệp, để đảm bảo xác thực được người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp. Khi thực hiện giao dịch doanh nghiệp, nếu giao dịch lớn, cần chữ ký để xác định người chịu trách nhiệm, đảm bảo khi xảy ra vấn đề truy vết được người ký.

Đồng thời, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cũng đề nghị có sự phối hợp với các cơ quan bộ, ngành khác, bởi các doanh nghiệp được cơ quan thẩm quyền cấp phép kinh doanh. Nếu để tình trạng không xác định được chủ doanh nghiệp là ai thì không chỉ đối với ngân hàng mà tình trạng lừa đảo sẽ vẫn xảy ra trên mọi lĩnh vực.

Hầu hết ngân hàng đang áp dụng công nghệ xác thực sinh trắc học eKYC để định danh tài khoản, xác minh danh tính của khách hàng, từ đó ngăn chặn nguy cơ lừa đảo, gian lận, giả mạo thông tin.

Tuy nhiên, hiện có tình trạng tội phạm công nghệ cao sử dụng thủ đoạn “lách” xác thực sinh trắc học, như dùng tài khoản doanh nghiệp hoặc dùng các nền tảng như Facebook để “bẫy” khách hàng.

Theo ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc hoạch định an ninh thông tin, Ngân hàng Techcombank, nhà băng đang chủ động làm việc, kết hợp với các công ty IT, kiểm toán, các đối tác kinh doanh nhằm trang bị những khung đánh giá nhằm phát hiện rủi ro sớm, từ đó đưa ra giải pháp bảo mật thông tin khách hàng, xác thực an toàn tốt hơn.

“Nếu không liên tục thu thập thông tin về các vấn đề mà khách hàng đang đối mặt, không có các biện pháp đảm bảo cho khách hàng rất có thể sẽ tạo điều kiện cho hacker lợi dụng để thực hiện gian lận, lừa đảo, tấn công tài chính. Do đó, Techcombank cũng đang áp dụng các công nghệ, biện pháp khác để quản lý dữ liệu khách hàng, đảm bảo an toàn truy cập”, ông Nguyễn Việt Hà chia sẻ.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành xu hướng nổi bật cho các doanh nghiệp trên toàn cầu nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng, 85% ngân hàng đã thiết lập chiến lược ứng dụng AI trong xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mới và hơn 59% nhân sự đang sử dụng AI trong hoạt động hàng ngày.

Kinh phí của các ngân hàng cho AI tạo sinh (GenAI) được dự đoán sẽ tăng lên 85 tỷ USD vào năm 2030, tăng mạnh so với mức 6 tỷ USD năm 2024, đánh dấu mức đầu tư tăng hơn 1.400%. Xu hướng đầu tư mạnh mẽ này cho thấy rõ sự chuyển dịch từ ngân hàng truyền thống, Digital Bank sang AI Bank.