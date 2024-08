Sáng 19/8, GS.TS Võ Tòng Xuân, chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp qua đời, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cữu của Giáo sư sau đó được đưa về Nhà tang lễ TP Cần Thơ (số 30A, đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều).

Ông Võ Tòng Xuân sinh tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ông là nhà khoa học Việt Nam nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng lớn trong nước và quốc tế.

Ban lễ tang gồm đại diện lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo Trường đại học Cần Thơ cùng nhiều sở ngành tỉnh An Giang.

Ông Lê Văn Nưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (đứng giữa), Trưởng ban lễ tang đến viếng và ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc ông Võ Tòng Xuân - người con quê hương An Giang, người đảng viên, nhà khoa học tài hoa, trí tuệ…”.

Ông Trần Việt Trường, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, viết trong sổ tang: “Đoàn cán bộ công chức UBND thành phố vô cùng thương tiếc Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, GS.TS Võ Tòng Xuân – nhà khoa học lỗi lạc, người thầy tận trung, người bạn chân thành của hàng triệu nông dân Việt Nam! Thành kính tiễn biệt thầy với niềm tiếc thương vô hạn”.

Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học An Giang do ông Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang làm trưởng đoàn đến viếng, chia buồn cùng gia đình, thân quyến. Ông Võ Tòng Xuân từng là Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, giai đoạn 1999-2007.

Ông Hứa Chu Khem (73 tuổi) là học trò cũ của Giáo sư. Nghe tin thầy mất, ông cùng hơn 20 học trò ngoài độ tuổi 70, đến viếng từ sớm, mong tiễn biệt người thầy đáng kính lần cuối.

“Giáo sư Xuân dạy chúng tôi rất nhiều môn, chủ yếu về cây lúa. Trong suốt quá trình học, thầy luôn quan tâm, dạy dỗ rất tâm huyết. Thầy thanh thản ra đi, học trò các thế hệ mãi mãi nhớ thương thầy”, ông Khem bùi ngùi nói.

Chị Trương Kim Ngân (49 tuổi) - chuyên viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ xúc động chia sẻ bức ảnh chụp tại nhà Giáo sư Võ Tòng Xuân cách đây 27 năm. “Năm đó, mình còn là sinh viên khoá 22, Khoa Sư phạm của trường, được chính thầy hướng dẫn. Thầy rất uyên bác, phương pháp truyền đạt gần gũi, dễ hiểu", chị Ngân nhớ lại.

Nông dân Ngô Minh Giàu (62 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) hay tin Giáo sư mất nên tới nhà tang lễ từ chiều hôm qua. Ông Giàu biết đến Giáo sư từ năm 2015, trong lần dự hội thảo tại huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp). Tới dự hội thảo, ông đem theo trái thanh nhãn và được ông Võ Tòng Xuân khen ngợi, khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

“Qua năm sau, Giáo sư Xuân đến nông trường tìm tôi, hướng dẫn chăm sóc cây trồng theo hướng nông nghiệp sạch. Trong lúc đang ấp ủ dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ khoảng 200 ha tại tỉnh Hậu Giang thì Giáo sư qua đời”, ông Giàu tâm sự.

Linh cữu GS.TS Võ Tòng Xuân sẽ được đưa an táng tại quê nhà thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Trong ảnh người dân khóc nức nở khi đến viếng Giáo sư. Ảnh: Phạm Trung