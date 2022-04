Xung đột dữ dội giữa người Palestine và Israel, 152 người bị thương

Hãng Reuters dẫn tin từ Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, hầu hết những người Palestine bị thương do đạn cao su, lựu đạn gây choáng và bị cảnh sát đánh bằng dùi cui tại địa điểm nhạy cảm nhất trong cuộc xung đột kéo dài nhiều thế hệ giữa người Israel và Palestine.

Các lực lượng an ninh Israel đã cảnh giác cao độ sau khi một loạt vụ tấn công chết người xảy ra khắp nước này trong vòng hai tuần qua. Các cuộc đối đầu ở quần thể đền Al-Aqsa có nguy cơ châm ngòi cho một đợt xung đột lớn giống như cuộc chiến Gaza hồi năm ngoái.

Ảnh: Reuters

Khu phức hợp Al-Aqsa nằm ở Đông Jerusalem, nơi đã bị Israel chiếm trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Với người Hồi giáo, nó là al-Haram al-Sharif hay còn gọi là Khu bảo tồn quý tộc còn với người Do Thái nó được gọi là Núi Đền.

Ảnh: Reuters

Cảnh sát Israel ra thông báo cho biết, hàng trăm người Israel đã ném pháo và đá vào lực lượng an ninh nước này và về phía khu vực cầu nguyện của người Do Thái ở gần đó - tại Bức tường Phía Tây của Thành cổ sau buổi cầu nguyện sáng Ramadan. Việc này buộc cảnh sát phải vào khu phức hợp Al-Aqsa để giải tán và đẩy lùi đám đông, tạo điều kiện cho những người cầu nguyện còn lại rời nơi này an toàn. Có ba cảnh sát Israel bị thương trong các vụ đụng độ.

Ảnh: Reuters

Trong một thông điệp được đăng tải trên Twitter, một phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết, cảnh sát Israel đã bắt giữ hàng trăm người Palestine.

Đề cập tới vụ bạo lực ở đền thờ Al-Aqsa, Bộ Ngoại giao Palestine cho biết, Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và trực tiếp về tội ác này cũng như các hậu quả của nó.

Ảnh: Reuters

Hamas, lực lượng Hồi giáo Palestine đang kiểm soát Dải Gaza tuyên bố, Israel phải chịu trách nhiệm về hậu quả cuộc đụng độ trên. Jordan đã lên án cuộc đột kích của cảnh sát Israel vào đền thờ Al-Aqsa.

Gia tộc Hashemite, cầm quyền ở Jordan, chịu trách nhiệm canh giữ thánh địa của người Hồi giáo và Cơ đốc giáo tại Đông Jerusalem. Israel đã công nhận vai trò của gia tộc Hashemite trong việc trông coi Al-Aqsa như một phần của hiệp ước hòa bình năm 1994 giữa hai nước. Căng thẳng năm nay tăng cao một phần do tháng Ramadan trùng với lễ Vượt qua của người Do Thái.

Ảnh: Reuters

Năm ngoái, trong tháng ăn chay của người Hồi giáo, các cuộc xung đột giữa người Palestine và cảnh sát Israel đã diễn ra hàng đêm. Việc cảnh sát Israel đột kích đền thờ Al-Aqsa và mối nguy người Palestine ở Đông Jerusalem phải di dời đã góp phần châm ngòi cho cuộc chiến Israel-Gaza kéo dài 11 ngày, khiến hơn 250 người Palestine ở Gaza và 13 người ở Israel thiệt mạng.

Hoài Linh