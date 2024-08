Chiều 20/8, đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết các đơn vị đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy một xưởng thu mua phế liệu trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 13h10 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy tại xưởng thu mua phế liệu của ông N.D.T. có địa chỉ ở Khu Chẹo, Gốc Gạo (xã Phượng Cách).

Lửa cháy đỏ rực bên trong xưởng thu mua phế liệu tạo ra cột khói đen đặc. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lửa bốc cháy lên dữ dội tạo ra cột khói đen đặc cao hàng chục mét. Nhiều người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, bên trong xưởng có nhiều bao bì, nhựa, phế liệu... nên ngọn lửa lan nhanh khiến Trung tâm thông tin Chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội phải điều động thêm 2 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường.

Diện tích nhà xưởng khoảng 240m2. Ảnh: CACC

Đến gần 14h cùng ngày, đám cháy được dập tắt, không bị cháy lan.

"Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê", đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai thông tin.