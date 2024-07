Tham gia tập huấn có gần 90 học viên, đến từ 48 sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Học viên là cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, trang thông tin điện tử, bản tin của các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương; cán bộ Tỉnh đoàn và cán bộ các cơ quan báo chí địa phương, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh; phòng văn hóa và thông tin, trung tâm truyền thông và văn hóa cấp huyện.

Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt các thông tin: giới thiệu về một số công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công tác tuyên truyền; những khuyến nghị khi sử dụng các công cụ AI. Bên cạnh đó, học viên được cung cấp, chia sẻ thông tin về an ninh mạng; hướng dẫn kỹ năng nhận diện và phòng chống hành vi lừa đảo trên không gian mạng và được cung cấp, chia sẻ thông tin về tình hình công tác an toàn thông tin; dự báo và khuyến nghị các nội dung cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin tại địa phương trong thời gian tới.