YouTuber Lê Chí Thành lĩnh thêm 3 năm tù

Chiều 22/6, TAND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành (sinh năm 1983, người địa phương) 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2020 đến 10/2020, Lê Chí Thành đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các video và bài viết có nội dung xuyên tạc và sai sự thật.

Cụ thể, ngày 30/7/2020, Lê Chí Thành đăng tải video với tiêu đề “Đại tá Lê Bá Thụy có rất nhiều tài sản có giá trị lớn, tiền ở đâu ra mà có” với nội dung cho rằng đại tá Thụy (Giám thị Trại giam Thủ Đức của Bộ Công an) có nhiều căn nhà, rẻ nhất là hơn 3 tỷ đồng và căn nhà ông Thụy đang ở khoảng 30 tỷ đồng ...

Cũng trong video này, Lê Chí Thành còn cho rằng Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo kỷ luật Thành là lạm quyền lãnh đạo.

Ngày 5/8/2020, tài khoản Facebook của Lê Chí Thành tiếp tục đăng bài viết cho rằng việc bị cáo bị tước danh hiệu công an nhân dân là sai. Đến ngày 29/10/2020, Thành tiếp tục đăng video xuyên tạc sai sự thật, rằng ngành công an bảo vệ cho sai phạm.

Kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra xác định thời điểm Lê Chí Thành đăng tải các nội dung trên, ông Lê Bá Thụy đang giữ chức Giám thị Trại giam Thủ Đức có 2 căn nhà, ngoài ra không có nhà đất nào khác.

Trong đó, căn nhà tại Tân Đức (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) là nhà công vụ được cấp cho gia đình ông Thụy năm 2009. Năm 2011, do nhà xuống cấp, ông Thụy xây dựng lại với số tiền 900 triệu đồng và ở đến nay.

Căn nhà thứ hai diện tích 110 m2 tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM. Năm 2014, ông Thụy mua đất với số tiền 770 triệu đồng và xây dựng với số tiền hơn 1 tỷ đồng từ nguồn tiền gia đình tiết kiệm.

Căn cứ vào tài liệu chứng, cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định các nội dung, lời nói của Lê Chí Thành trong video nói đến ông Lê Bá Thụy và một Thứ trưởng Bộ Công an là xuyên tạc, sai sự thật.

Tại phiên tòa, Lê Chí Thành cho rằng quá trình khiếu nại, tố cáo, một số sai phạm tại một trại giam không được xử lý, ngược lại còn bị trù dập nên đã dùng mạng xã hội để phản ánh. Tuy nhiên, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Thành đã nhận sai và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lê Chí Thành vào ngành công an tháng 2/2003, công tác đến năm 2020 với cấp bậc đại úy. Trong thời gian công tác tại Phân trại 5, Trại giam Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), từ ngày 21/5 đến ngày 20/6/2020, Lê Chí Thành tự ý vắng mặt liên tục 17 ngày làm việc mà không báo cáo, vi phạm quy định của Bộ Công an. Đến tháng 7/2020, Thành bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Ngày 14/1, Lê Chí Thành đã bị TAND TP Thủ Đức, TP.HCM, phạt 2 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ.

