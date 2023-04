Tính đến hết ngày 31/3 đã có 2,17 triệu SIM được chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định.

Chia sẻ với VietNamNet chiều ngày 1/4, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết, theo báo cáo của các nhà mạng, trong tập hơn 3,84 triệu SIM thuê bao mà doanh nghiệp xác định phải chuẩn hóa do sai thông tin so với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã có 2,17 triệu SIM được chuẩn hóa thông tin cá nhân, chiếm khoảng 56,49%. Ông Nguyễn Phong Nhã còn cho hay đã có 1,67 triệu SIM bị khóa 1 chiều từ 31/3 do chưa chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định.

“Những thuê bao bị khóa 1 chiều, đề nghị người sử dụng chủ động nhắn tin tới số 1414 với cú pháp TTTB để biết thông tin thuê bao của mình đúng hay chưa, từ đó chủ động cập nhật hoặc gọi đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của nhà mạng để được hỗ trợ”, ông Nguyễn Phong Nhã nói.

Chia sẻ với VietNamNet, một nhà mạng cho hay, có những tập khách hàng nghi ngờ là SIM rác (do trong tài khoản là 0 đồng và thuê bao không hoạt động) dù đã nhận tin nhắn, nhưng không đăng ký lại thông tin cá nhân. Còn lại những thuê bao đang sử dụng nhận được tin nhắn của nhà mạng đã tích cực đi chuẩn hóa thông tin thuê bao theo quy định.

“Nhiều khả năng những SIM rác sẽ chiếm số lượng tương đối trong tổng số 1,86 triệu thuê bao chưa đăng ký lại thông tin cá nhân, nên các đại lý sẽ không đăng ký lại nữa”, một nhà mạng chia sẻ.

Đến trưa ngày 31/3, VinaPhone tuyên bố nhà mạng này đã khóa chiều gọi đi đối với các thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin. Như vậy, VinaPhone là nhà mạng đầu tiên áp dụng chính sách này với thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin.

Đại diện VinaPhone cho hay, thực hiện theo quy định của pháp luật, VinaPhone đã chính thức khóa chiều gọi đi đối với tất cả các thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin vào ngày 31/3/2023 và sẽ tiếp tục khóa một chiều vào các thời điểm khác nhau (sau 31/3/2023), đối với một số khách hàng khác thuộc diện cần chuẩn hóa lại thông tin thuê bao.

Tính đến ngày 31/3/2023, đã có hơn 500.000 thuê bao VinaPhone thực hiện chuẩn hóa thông tin theo thông báo và hướng dẫn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khách hàng chưa chuẩn hóa theo quy định.

Theo thông tin từ MobiFone, tính đến ngày 31/3, đã có gần 800.000 khách hàng của nhà mạng này thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao qua ứng dụng My MobiFone, website và các điểm giao dịch trên toàn quốc.

Đại diện nhà mạng này cho hay, sau quá trình rà soát số liệu trên hệ thống, hiện còn khoảng 600.000 khách hàng của đơn vị này chưa chuẩn hóa thông tin theo quy định.

Theo đại diện MobiFone, chuẩn hóa thông tin thuê bao là nghĩa vụ và trách nhiệm của khách hàng theo quy định của pháp luật. Việc đảm bảo kết nối đồng bộ thông tin thuê bao di động với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ tạo thuận lợi, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người dùng khi sử dụng dịch vụ.

Hiện một số nhà mạng khác chưa lên tiếng về số SIM đã được chuẩn hóa và số SIM bị khóa của nhà mạng mình.