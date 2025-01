1980Books tổ chức sự kiện ra mắt cuốn sách The Anxious Generation phiên bản tiếng Việt Thế hệ lo âu.

Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thuỵ Anh và nhà tâm lý giáo dục Bùi Thị Hải Yến tại lễ ra mắt sách.

Tác giả, nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt lập luận trong cuốn sách rằng sự suy giảm các hoạt động chơi tự do trong thời thơ ấu và sự gia tăng việc sử dụng điện thoại thông minh ở thanh thiếu niên chính là hai nguyên nhân chính gây ra căng thẳng tâm lý ngày càng tăng ở giới trẻ, đặc biệt ảnh hưởng đến thế hệ Z (những người sinh năm 1995 trở về sau).

Khi các bạn trẻ dần từ bỏ điện thoại bấm nút để chuyển sang điện thoại thông minh với các ứng dụng mạng xã hội, thời gian trực tuyến tăng mạnh, trong khi thời gian giao tiếp trực tiếp với bạn bè và gia đình giảm đáng kể và sức khỏe tâm thần cũng suy giảm theo.

Dựa trên nghiên cứu tâm lý và sinh học, tác giả khẳng định có “hai sai lầm lớn mà chúng ta đã mắc phải. Đó là bảo vệ trẻ em quá mức trong thế giới thực (nơi chúng cần học hỏi từ rất nhiều kinh nghiệm trực tiếp) và thiếu bảo vệ trong thế giới ảo (nơi chúng đặc biệt dễ bị tổn thương ở tuổi dậy thì).

Đồng thời, tác giả đưa ra 4 cải cách quan trọng, là cơ sở để tạo ra một tuổi thơ khỏe mạnh hơn trong thời đại công nghệ: Không dùng điện thoại thông minh trước lớp 9 (khoảng 14 tuổi), cha mẹ chỉ cho con những chiếc điện thoại cơ bản, có ứng dụng hạn chế và không có trình duyệt internet; Không dùng mạng xã hội trước 16 tuổi để trẻ vượt qua giai đoạn phát triển trí não dễ bị tổn thương nhất; Trường học không có điện thoại, khóa tất cả các thiết bị để tập trung vào việc học và tương tác trực tiếp; Vui chơi không bị giám sát nhiều hơn và tính độc lập thời thơ ấu, để phát triển các kỹ năng xã hội một cách tự nhiên và trở thành những thanh niên tự quản.

Tại lễ ra mắt, Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thuỵ Anh cho rằng, các phụ huynh nên đọc cuốn sách này để rút ra kinh nghiệm từ các vấn đề của thế hệ Z từ đó có xử lý vấn đề "mượt mà hơn" với thế hệ Alpha, Beta…

Nhà tâm lý giáo dục Bùi Thị Hải Yến đồng tình với tác giả cuốn sách và khẳng định, đọc tác phẩm Thế hệ lo âu, độc giả có thể làm chủ bản thân, dù vô tình hay cố ý cuốn vào mạng xã hội.

Cuốn sách "The Anxious Generation" phiên bản tiếng Việt "Thế hệ lo âu", là 1 trong 4 cuốn sách yêu thích của tỷ phú Bill Gates trong năm 2024.

The Anxious Generation - Thế hệ lo âu nằm trong danh sách 4 cuốn sách tỷ phú Bill Gates khuyên đọc dịp cuối năm; 1 trong 10 cuốn sách yêu thích của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2024; Top best-seller ngay khi ra mắt trên New York Times; Một trong những cuốn sách đáng chú ý của Washington Post; Được Economist, New York Post và Town & Country bình chọn là Cuốn sách hay nhất năm 2024; Giải thưởng Sách phi hư cấu của năm do Goodreads Choice trao tặng.

Ảnh: T.Lê