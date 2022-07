10 cán bộ công đoàn nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang; Bà Doãn Thị Thu Giang - Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn MCNEX VINA, Khu công nghiệp Phúc Sơn, Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Bình; Bà Giang Thị Thu Hiền - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Ban Công đoàn Quốc phòng; Bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yazaki EDS Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Thiện Phú - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang; Bà Trần Thị Thanh Phượng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Việt Thắng - Công ty Cổ phần, Công đoàn Dệt May Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch liên đoàn lao động huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội; Bà Nguyễn Anh Thư - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Bến Lức, tỉnh Long An; Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐCS Công ty Nissei Electric Việt Nam, Liên đoàn Lao động TPHCM; Ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Công Tiến, thị xã Gò Công, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang.