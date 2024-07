Ngày 28/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh năm 2024 cho 10 cá nhân xuất sắc.

Giải thưởng được trao tặng nhằm ghi nhận, tôn vinh, biểu dương những cán bộ Công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” năm 2022 - 2023; đồng thời tạo động lực để đội ngũ cán bộ Công đoàn phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực cống hiến, đóng góp tâm huyết, trí tuệ phát triển phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Giải thưởng cũng là dịp để các điển hình xuất sắc tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động.

Trong số 10 cán bộ Công đoàn tiêu biểu được trao tặng giải thưởng dịp này, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội vinh dự có bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Bà Thanh được đánh giá là nữ cán bộ Công đoàn trách nhiệm, tận tình, dám nghĩ, dám làm, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức hoạt động.

Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, bà Thanh đã chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Quá trình công tác, bà Thanh đã có nhiều sáng kiến, tiêu biểu như: Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, hướng về Công đoàn cơ sở theo tinh thần đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Hiệu quả của sáng kiến đó là đoàn viên, người lao động đã được Công đoàn ngành chăm lo trong các dịp lễ, Tết với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; hưởng ưu đãi 30% khi sử dụng dịch vụ phòng nghỉ, phòng họp tại Khách sạn Công đoàn Quảng Bá; 34 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hồ sơ vay vốn với số tiền cho vay hơn 1 tỷ đồng...

Ngoài bà Nguyễn Thị Thanh còn có 9 cán bộ Công đoàn khác được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh 2024, gồm: Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Đồng Nam; Công Thanh Thảo, Trưởng ban Công đoàn Công an nhân dân; Nguyễn Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chí Hùng (Liên đoàn Lao động Bình Dương); Đinh Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy ADORA Việt Nam (Liên đoàn Lao động Ninh Bình);

Nguyễn Trường Huy, Chủ tịch Công đoàn Công ty bê tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An (Liên đoàn Lao động Long An); Nguyễn Tiến Hậu, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty CP dệt may Huế (Công đoàn Dệt May Việt Nam); Đỗ Văn Tăng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông (Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam); Bùi Sơn Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty viễn thông; Cao Hồng Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh (TP.HCM).