10 dấu hiệu cho thấy bạn nên nghỉ việc ngay

Theo Careerbuilder, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào trong số những dấu hiệu này ở nơi làm việc hiện tại của bạn, bạn nên cân nhắc việc rời khỏi đó.

Hãy để ý các dấu hiệu xấu trong môi trường làm việc

Công việc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn

Khi bạn nhận thấy công việc đang bào mòn nghiêm trọng sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, cũng là lúc bạn nên rời đi. Đôi khi bạn đọc được tin ai đó đột quỵ, chắc hẳn bạn không muốn bản thân góp mặt trong danh sách những người không may này? Đừng nghĩ nó là chuyện xa lạ nếu bạn cho phép công ty bắt bạn làm thêm giờ hoặc phải uống rượu tiếp khách… Nếu không có sự hỗ trợ hoặc thay đổi nào từ doanh nghiệp để cải thiện sức khỏe, thì bạn hãy tìm một công việc khác.

Cuộc sống cá nhân của bạn xuống dốc

Bạn có thấy ngày càng dễ “bùng nổ” khi trở về nhà không? Công việc của bạn có ảnh hưởng tiêu cực đến hôn nhân hoặc mối quan hệ với con cái không? Nếu có, đã đến lúc thay đổi công việc. Công việc hay công ty chỉ là một phần trong cuộc sống của bạn, và bạn đừng bao giờ cho phép hoàn cảnh công việc tồi tệ phá hủy gia đình và cuộc sống cá nhân. Bạn luôn có thể tìm một công việc khác. Còn cuộc sống gia đình yên bình và hài hòa thì khó thay thế hơn nhiều.

Bạn thấy mất động lực sống

Chịu căng thẳng và tiêu cực không đáng có kéo theo rất nhiều chi phí điều trị sức khỏe tinh thần. Nếu bạn đang bị kiệt sức, trầm cảm, lo lắng hoặc các vấn đề căng thẳng khác, thì nên xem lại môi trường làm việc. Liệu bạn có đang ôm giữ quá nhiều trách nhiệm, hoặc cảm xúc tiêu cực do mối quan hệ thiếu lành mạnh trong tập thể không? Khi bạn đã làm mọi cách để mọi chuyện nhẹ nhõm hơn mà không hiệu quả, cách duy nhất của bạn là rời đi.

Cấp trên của bạn vượt qua ranh giới

Nếu ai đó dựa vào quyền lực để quấy rối tình dục, hành hung, hoặc bắt nạt... Hoặc họ thường xuyên thao túng tâm lý để kiểm soát, tấn công sự tự tin của bạn như: xét nét, bắt ép bạn làm những việc ngoài nhiệm vụ, hoặc chỉ trích những nỗ lực hết mình của bạn. Nếu sếp của bạn vượt qua ranh giới như vậy, bạn không nợ mình điều gì ngoài một công việc mới. Ngoài ra, hãy đọc chia sẻ của CareerBuilder về vấn đề này.

Công ty của bạn vi phạm đạo đức hoặc luật pháp

Bạn sẽ làm gì nếu phát hiện ra công ty của bạn đang tham gia vào các hoạt động trái đạo đức hoặc trái pháp luật? Hãy tỉnh táo dù cho nguồn lợi được hứa hẹn có lớn đến đâu: đó là lý do chính đáng để nghỉ việc. Nếu bạn cho phép mình tham gia đường dây vô đạo đức hoặc bất hợp pháp đó, danh tiếng nghề nghiệp của bạn có thể tổn hại nghiêm trọng, dẫn đến việc không một công ty nào muốn làm việc với bạn trong tương lai nữa.

Môi trường làm việc không an toàn

Mọi người đều có quyền cảm thấy được an toàn và đảm bảo tại nơi làm việc. Điều này càng có ý nghĩa hơn sau sự tàn phá của đại dịch Covid-19. Một số người sử dụng lao động ít coi trọng vấn đề an toàn tại nơi làm việc và coi thường những quy định sức khỏe. Sự chủ quan trong giai đoạn mọi người chưa được tiêm phòng đầy đủ có thể mang đến hậu quả khôn lường về tính mạng con người. Nếu bạn đang làm việc cho một công ty ít quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của bạn, bạn không nợ họ sự trung thành.

Sự rời rạc của dây chuyền làm việc có thể nói lên nhiều điều

Công ty đang trên bờ vực sụp đổ

Điều này có thể thể hiện qua các dấu hiệu như: thường xuyên trả lương chậm, giờ làm bị cắt giảm, các nhà quản lý lơ là công việc - thậm chí không xuất hiện thường xuyên như trước. Khả năng cao rằng công ty của bạn đang không đứng vững và có nguy cơ phá sản. Hãy đảm bảo rằng bạn có phương án dự phòng chứ không bị kéo theo con tàu chìm.

Cấp trên của bạn không hỗ trợ

Bạn có nhận thấy sự thay đổi trong cách cư xử của công ty đối với bạn không? Bạn đang cảm thấy không được hỗ trợ hoặc không được đánh giá cao? Khi bạn gặp khó khăn và đề xuất các biện pháp cần thiết để cải thiện, bạn có nhận được phản hồi cần thiết không? Nếu môi trường làm việc của bạn không mang lại sự hỗ trợ đầy đủ để đạt hiệu quả, hãy tìm một công việc khác.

Việc tăng nhưng lương giảm

Nếu nhiệm vụ ngày càng tăng mà lương thưởng không tăng tương ứng (mà không phải do một khó khăn tức thời hoặc do gián đoạn của đại dịch), tức là sự cống hiến của bạn, sức khỏe của bạn đang bị đánh giá thấp. Nếu cảm thấy như thể công ty đang lợi dụng bạn, sao bạn có thể hạnh phúc và gắn bó?

Môi trường làm việc trở nên độc hại

Cho dù đó là đồng nghiệp bắt tay bắt nạt bạn, có đối chọi ngầm giữa các bộ phận, hay kết quả công việc không được ghi nhận một cách công bằng, đó là những kiểu tiêu cực khiến công việc đi xuống. Hãy lên kế hoạch tìm một công việc mới và rời đi trước khi trở thành nạn nhân của những chuyện không đáng.

Lưu ý là có những trường hợp cho phép bạn nghỉ việc ngay lập tức theo Luật Lao động, và có những trường hợp bạn cần báo trước theo số ngày quy định. Hãy dựa vào các quy định của pháp luật để cân nhắc.

Vĩnh Phú