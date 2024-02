Sáng 8/2 (29 Tết), Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất thủ tục khởi tố Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, quê Hà Tĩnh, đang tạm trú huyện Di Linh, Lâm Đồng) về hành vi Cướp tài sản.

Trung bị bắt sau khi dùng súng cướp ngân hàng, rồi chạy vào TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) lẩn trốn.

Nguyễn Thành Trung bị bắt sau khi cướp ngân hàng ở Lâm Đồng. Ảnh: N.X.

Lên kế hoạch cướp ngân hàng do làm ăn thua lỗ, nợ nần

Chiều 7/2 (28 Tết), Trung mặc đồ đen, bịt khẩu trang, xông vào trong, rút súng uy hiếp nhân viên tại chi nhánh ngân hàng ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Khi bị bảo vệ và người dân vây bắt, hắn rút súng bắn chống trả rồi lên xe máy phóng đi.

Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh truy tìm đối tượng tại các nhà nghỉ, khách sạn. Tổ khác với nhiều lực lượng chốt chặn một số tuyến đường, kiểm tra các phương tiện trên quốc lộ 20 để truy vết tên cướp, song không có kết quả.

Đại tá Trương Minh Đương (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) và Đại tá Đinh Xuân Huy (Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT) có mặt tại hiện trường để chỉ đạo. Thượng tá Lê Thái (Trưởng Công an huyện Đức Trọng) cùng Thượng tá Đặng Văn Kiên (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự) làm tổ trưởng, trực tiếp chia thành 2 tổ công tác theo vết nghi phạm.

Nhiều đối tượng được truy xét, sàng lọc. Trong số đó, Nguyễn Thành Trung là diện nghi vấn, khi có thông tin anh ta làm ăn thua lỗ, đổ nợ và hiện vắng mặt tại địa phương.

Số tiền Trung cướp ngân hàng. Ảnh: N.X.

Đến khoảng 2h, Trung chạy xe máy, đeo ba lô bên trong có nhiều tiền cướp ở ngân hàng xuất hiện tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Cảnh sát khóa tứ phía, khống chế tên cướp. Số tiền hơn 3,5 tỷ đồng cũng được thu hồi.

Ý định bỏ trốn bất thành

Theo Thượng tá Lê Thái (Trưởng Công an huyện Đức Trọng), đối tượng khi gây án có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều lần thay đổi hình dạng, trang phục.

Đối tượng cầm súng uy hiếp nhân viên ngân hàng. Ảnh: N.X.

Bước đầu Trung khai, anh ta làm bất động sản, nhưng thất bại nên nợ nần nhiều. Chủ nợ liên tục đòi. Vì thế, hắn nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Sau khi gây án, Trung chạy vào khu vườn chuối ở khu vực hồ chứa nước Nam Sơn, huyện Đức Trọng, nơi ít người qua lại. Hắn thay quần áo, mũ bảo hiểm, cùng ba lô đựng tiền, sau đó lấy đá cho vào ba lô, ném xuống hồ nước, nhằm tạo hiện trường giả để qua mắt lực lượng chức năng.

Tên cướp trong lúc tháo chạy. Ảnh: N.X.

Tiếp đó, Trung đổi xe máy, rồi chạy lên TP Đà Lạt. Ở đây, đối tượng đi lòng vòng, rồi hướng Lương Sơn để xuống tỉnh Bình Thuận. Trên đường đi, Trung thường xuyên thay đổi quần áo, mũ bảo hiểm. Suốt chặng đường lẩn trốn, hắn chọn những khu vực có đường nhỏ, vắng người qua lại, hạn chế camera tránh bị phát hiện.

Trung khai sau khi cướp thành công có ý định mang theo số tiền sang Campuchia lẩn trốn.