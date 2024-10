Agatha all along (2024)

Agatha all along là bộ phim đầu tiên của Marvel hoàn toàn xoay quanh yếu tố phù thủy, kể về Agatha, một phù thủy mất hết sức mạnh. Agatha all along theo chân Agatha cùng những phù thủy khác trong hành trình tìm lại sức mạnh của bản thân. Sự kết hợp giữa thể loại kinh dị, giải đố và nhạc kịch đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt từ những fan Marvel yêu thích chủ đề phù thủy. Bộ phim không chỉ mang đến một câu chuyện mới lạ mà còn khai thác sâu sắc các mối quan hệ và tâm lý của các nhân vật.

Ảnh: Marvel

Trailer của phim "Agatha All Along":

Video: Marvel