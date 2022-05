Nhan sắc Elizabeth Olsen, phù thủy siêu quyến rũ trong 'Doctor Strange 2'

Trong bom tấn mới nhất của Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn), Elizabeth Olsen vào vai Wanda/Scarlet Witch, nhân vật sở hữu sức mạnh cực lớn và là đối thủ ngang tầm với Doctor Strange.

Dù ở phe phản diện nhưng khán giả gần như bị mê hoặc bởi tạo hình quyến rũ, đôi mắt ma lực của nhân vật Scarlet Witch với diễn xuất của nữ diễn viên Elizabeth Olsen. Nhiều khán giả nhận định cô là phù thủy quyến rũ nhất màn ảnh.

Elizabeth Olsen siêu quyến rũ trong các buổi ra mắt Doctor Strange in the Multiverse of Madness mà cô đóng chính. Phim ra mắt khán giả toàn cầu từ 6/5 nhưng các fan ở Việt Nam được thưởng thức sớm bộ phim từ 4/5.

Elizabeth Olsen sinh năm 1989 tại Los Angeles, California (Mỹ). Dù chỉ cao chưa đến 1m70 nhưng nữ diễn viên lại sở hữu nụ cười đầy mê hoặc và phong cách gợi cảm.

Đóng phim từ khi mới 5 tuổi và xuất hiện thường xuyên trong nhiều dự án từ năm 2011 nhưng tới năm 2014, Elizabeth Olsen mới gây chú ý khi xuất hiện trong bom tấn siêu anh hùng Captain America: The Winter Soldier với vai Wanda Maximoff.

Cũng trong năm này, cô còn góp mặt trong bom tấn Godzilla. Tuy nhiên nhân vật Wanda Maximoff/Scarlet Witch xuất hiện trong loạt bom tấn siêu anh hùng sau đó của Marvel trở thành bệ phóng tên tuổi cho Elizabeth Olsen. Lần lượt Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, series phim truyền hình riêng WandaVision và mới nhất là Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã đưa tên tuổi Elizabeth Olsen phủ sóng toàn cầu.

Elizabeth Olsen từng lọt top 99 phụ nữ được khao khát nhất hành tinh do trang Askmen bình chọn. Năm 2019, ở tuổi 30 cô đính hôn với bạn trai Robbie Arnett và hai người kết hôn tháng 6 năm 2021.

An Na